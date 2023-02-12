Helal olsun sana Ebru Yaşar! Yaptığı hareket, büyük takdir topladı

Depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçen şarkıcı Ebru Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır'a yardım gönderdiğini duyurmuştu. Yaşar, ''Gün birlik ve beraberlik günü... Az ya da çok demeden eminim ki, herkes üzerine düşeni yapacaktır. Ben de 3 ayrı şehre; Kahramanmaraş, Hatay ve Diyarbakır’a acil ihtiyaçları gönderdim. TIR’larımızdaki malzemeler AFAD’a teslim edilmek üzere yola çıktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbimiz kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızla beraber'' ifadelerini kullanmıştı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan evinin enkazında kalan 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini tutan ve bir an bile bırakmayan acılı baba Mesut Hançer'in fotoğrafı, depremin hafızalara kazınan karelerinden biri oldu. Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven, Mesut Hançer için harekete geçi. Ünlü çift, acılı babaya eşyalı bir ev satın alacağını duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Maraş'ta enkaz altında kalan 15 yaşındaki kızı Irmak Hançer'in elini tutan Mesut Hançer'in, AFP fotomuhabiri Adem Altan tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu.