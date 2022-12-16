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Medya Helal olsun! Özlem Balcı son hareketliyle örnek oldu
Medya

Helal olsun! Özlem Balcı son hareketliyle örnek oldu

TRT'de yayınladığı döneme damga vuran Seksenler dizinde rol alan Özlem Balcı, "iyilik elçisi" oldu. Balcı bu kapsamda memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde sevgi evlerini ve huzur evlerini ziyaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 17:04:00 - 2022-12-16 17:15:09
Helal olsun! Özlem Balcı son hareketliyle örnek oldu

Netflix'ten aldığı dizi teklifini ahlaksız sahneleri nedeniyle kabul etmeyerek vatandaşların takdirini toplayan oyuncu Özlem Balcı son hareketliyle örnek olarak 'Helal olsun' dedirtti.

TRT'de yayınladığı döneme damga vuran Seksenler dizinde rol alan Balcı, "iyilik elçisi" oldu. Ünlü oyuncu memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde sevgi evlerini ve huzur evlerini ziyaret ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özlem Balcı şu ifadeleri kullandı: "Ben Fethiye’de iyilik elçisi olarak bazı kurumlara ziyaretlerde bulunup yardımlar yapıp sanatçı olarak insanları teşvik ediyorum. Sevgi evlerini, huzurevlerini ziyarete gidiyorum. Engelli çocuklarımızı ziyaret ediyorum. Çok mutluyum. Bugün gittiğim huzur evinde beni gören 80 yaşlımız çok mutlu oldu. Hepsi beni diziden tanıyormuş."

(Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Özlem Balcı)

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti

Ahlaksız sahneler nedeniyle gelen rolü elinin tersiyle iten başarılı Balcı "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın." ifadelerini kullanmıştı.

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