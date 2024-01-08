Helal olsun! Murat Kurum'dan büyük vefa
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüp Sultan ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Kurum'un ziyaret ettiği noktalardan birisi ise oldukça dikkat çekiciydi. İşte detaylar...
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı.
Kurum, isminin açıklamasının hemen ardından kolları sıvadı. Murat Kurum, mega kentin sorunlarının başında gelen ulaşımın çözümü için soluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanında aldı.
Eyüp Sultan'da sabah namazını kıldı
İlk paylaşımıyla İstanbulluları mest eden Kurum, adaylığının ilk sabahında Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazını kıldı.
Kurum namazın ardından Eyüp Sultan ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.
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Murat Kurum'dan büyük vefa
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum vefasıyla taraflı tarafsız tüm kesimlerden takdir topladı.
Kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından merhum Kadir Topbaş'ın kabrini ziyaret etti.