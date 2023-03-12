Helal olsun Konya! Eşcinsel sapkına güzellik merkezini açtırmadılar
Konya'da eşcinsel bir sapkının açmak istediği güzellik salonu, iş yeri önünde toplanan duyarlı Müslümanların tepkisi ile engellendi.
Yeniakit.com.tr
Konya'da bir eşcinsel sapkının açmak istediği güzellik merkezi önünde duyarlı Müslümanlar tarafından protesto gösterisi düzenlendi.
Adı 'Hasan' olan ve ameliyatla kadına dönüştüğünü iddia eden eşcinsel sapkın 'Selin C.', kent merkezinde güzellik salonu açmak istedi.
Konya'nın duyarlı Müslümanları açılmak istenen iş yeri önünde toplandı. Tekbirlerin getirildiği eylem sonrasında, eşcinsel sapkın açılışı iptal etti.
Yaşananlar amatör kameralarla kaydedildi.
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