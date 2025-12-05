Helal olsun Kocaeli! İslam dünyasına örnek gösterildi

Türkiye dahil 57 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülke için helal standartları belirleyen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü SMIIC'in teknik ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait İzmit Merkez Mezbaha Tesisindeki helal kesim süreçlerini yerinde gözlemledi.

SMIIC Helal Gıda Konuları Teknik Komitesi uzmanları Dr. Awal Fusine ve Dr. Mohammed Ali Alsheikh tarafından gerçekleştirilen ziyarette; hijyen ve kalite yönetimi uygulamaları, helal kesim prosedürleri, canlı hayvan kabul alanları, kesim hattı ve soğuk zincir yönetimi gibi teknik detaylar ele alındı.

İSLAM DÜNYASI ÖRNEK ALMALI

İncelemelerin ardından yapılan değerlendirmede, tesisin teknik altyapısı ve kalite yönetim sistemleriyle tüm İslam ülkelerine örnek olabileceği belirtildi. Dr. Mohammed Ali Alsheikh, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, incelemenin işbirliği imkanlarını görmek adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Belediye yetkilileri de SMIIC ile yürütülen işbirliğinin, bölgedeki helal gıda standartlarının güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.