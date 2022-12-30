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Gündem Helal olsun gençler! Gaziantep'te müthiş görüntü
Gündem

Helal olsun gençler! Gaziantep'te müthiş görüntü

Gaziantep'te metroda yolculuk yaptıkları sırada bir bebeğin ağladığını gören gençler, hep birlikte ninni söyleyerek bebeği susturdu. Bu görüntüler izleyen herkesin övgüsünü topladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 13:48:00 -

Gaziantep'te kaydedilen renkli görüntüler sosyal medyada vatandaşların beğenisini kazandı. Metroda ilerledikleri sırada bir bebeğin ağladığını fark eden gençler, bebeği susturmak için güzel bir harekete imza attılar.

Hep birlikte ninni söylediler

Hep bir ağızdan ninni söylemeye başlayan gençler, hem bebeği susturdu hem de bebeğin annesinin yüzünü güldürdü. Gençlerin bu hareketi, metrodakiler dahil olmak üzere o anları izleyen herkesin takdirini kazandı.

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Yorumlar

yusuf can

helal size delikanlılar kızlar kim varsa
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