0553 313 94 23

‘Helal olsun’ dedirten 2 kahraman! Canları pahasına kamyonun önüne atladılar

Şanlıurfa'da canlarını hiçe sayan 2 kişi, öğrencileri kurtarmak için kendilerini freni boşalan kamyonun önüne attı. Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 2 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

26 Ekim 2018 Cuma 16:57
‘Helal olsun’ dedirten 2 kahraman! Canları pahasına kamyonun önüne atladılar

Şanlıurfa'da bir evin eşyalarının yüklendiği kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak bir eve daldı. Çok sayıda öğrencinin okula gitmek için geçtiği yolda yaşanan olayda, kamyonu öğrencilere çarpmaması için durdurmaya çalışan 2 kişi, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Freni boşalan kamyon, öğrencilerin üzerine gitti

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ev eşyalarını yüklemek için çağrılan nakliye kamyonu, park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket etti. Eşya yüklemek için üzerine çıkan bir kişiyle birlikte ilerleyen kamyon, okula giden öğrencilerin üzerine doğru gitti.

Canını hiçe sayıp kamyonun önüne atladılar

Kamyonun hareket ederek çok sayıda öğrencinin üzerine doğru gittiğini gören İsa M. koşarak çocukları kamyonun önünden çekmeye çalıştı. Çocukları kamyonun önünden çeken İsa M. kamyonun çarpması sonucu yan taraftaki 3 katlı bir binanın bahçesine düştü. Bahçe duvarına çarpan kamyon da üzerindeki kişiyle birlikte İsa M.'nin üzerine devrildi.

Ekipler sevk edildi

Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"Bir anda yüksek bir patlama sesi geldi"

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Bahçesine kamyon devrilen ev sahibi Şeyhmus Toprak, "Komşularımızdan biri evini taşımak için kamyonette yüklüyordu. Kamyonetin nasıl geldiğini tam göremedik. Bir anda yüksek bir patlama gibi ses geldi. Araba çalışmıyordu. Çalışmadan yol aldı. Ev bana ait. Çok şükür bizde bir yaralanma durumu yok" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 16:57
  1. Şanlıurfa
  2. Mehmet Akif İnan
  3. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyona neden katılmayacak?
    1. Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim..
    2. İzmir'de deprem!
    3. Türkçe ezan rüyası gören..
    4. Netanyahu, İsrail'in diplomatik..
    5. ‘Helal olsun’ dedirten 2 kahraman!..
    6. Bahçeli'den sürpriz karar! Katılmayacak
    7. Yatmadan önce her akşam altın süt..
    8. Danıştay'ın ant kararına tepki çığ..
    9. AK Parti'de adaylık tarihi belli oldu
    10. Türk polisine sığınan çocuktan kan..
    11. Buğday depresyona sokar
    12. Almanya Suudilere resti çekti!
    13. Afta (Ağız yarası) neden olan..
    14. Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik..
    15. Milletvekili adayı anlatıyor! Bakın..
    16. Dışişleri Bakanlığından Afganistan..
    17. Suçlular kaçtı! Hakim cübbeyi çıkarıp..
    18. ABD'den Putin'e resmi davet
    19. Mourinho'dan dikkat çeken Ibrahimovic..
    20. Süleyman Soylu'dan 'Suriyelilere maaş'..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş