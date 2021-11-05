Helal Expo 25’ten fazla ülkeden katılımcı ağırlayacak

İSMAİL ÇOBAN

Etkinlik, dünyanın en büyük “helal organizasyonu” olarak kabul ediliyor. Helal belgeli ticaret hacminin artırılması, yeni pazarlara ulaşım sağlanması ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla düzenlenen fuar, bu yıl “Yeni Çağın Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği” temasıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Helal Expo, 25’ten fazla ülkeden milli ve bireysel katılımlarla düzenlenecek.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) da fuarda stant açarak, paydaşlarla birebir etkileşim sağlayacak. Zirveye konuşmacı olarak katılacak kurum temsilcileri, bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.