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Ekonomi ‘Helal belgeli’ ihracata destek
Ekonomi

‘Helal belgeli’ ihracata destek

Ürünlerini Helal Akreditasyon Kurumunca (HAK) akredite edilmiş helal belgeleriyle satmak isteyen ihracatçılar, belge giderlerinin yüzde 50’si için Ticaret Bakanlığı desteklerinden yararlanabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 16:39:00 -
‘Helal belgeli’ ihracata destek

İhracatçıların dünya pazarlarına güvenilir ürünlerle girmesi, “Türk malı” ibareli ürünlerin itibar kazanması ve helal belgeli ürünlere yönelik tüketici güveninin artırılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen helal belgeleri, Bakanlık tarafından verilen destekler kapsamına alındı.

HAK Akredite edecek

Bakanlık, “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”da güncellemeye giderek, karar kapsamında desteklenecek belgeler arasında HAK tarafından akredite edilmiş kurumlarca verilen helal belgelerini de ekledi.

Buna göre, sadece HAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen helal belgeleri destek kapsamında değerlendirilecek.
Karar uyarınca, şirketler tarafından, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri ile ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanıyor.
Buna göre, şirketlerin, helal belgesi gibi pazara giriş belgelerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında desteklenecek. Karar kapsamında pazara giriş belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250 bin dolara kadar destek verilecek. Şirket başına 250 bin dolarlık üst sınır, bir takvim yılı içinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanacak.

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