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Ekonomi HEKTAŞ’tan çiftçiler için kampanya
Ekonomi

HEKTAŞ’tan çiftçiler için kampanya

OYAK iştiraklerinden HEKTAŞ, ‘#ÇİFTÇİMETEŞEKKÜRLER’ adlı farkındalık kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:02:00 -
HEKTAŞ’tan çiftçiler için kampanya

Kampanyayla toplumun tamamı çiftçilere teşekkür etmeye çağırılıyor. HEKTAŞ, üreticilerin yanlarında yer almaya da devam ediyor. Mobil uygulama Akıllı Asistan’la çiftçilere hızlı çözüm sunuyor. Uygulama üreticilerin seralarda, tarlalarda yardım alabilecekleri dijital danışmana dönüşmüş durumda. Şirket, ilaçlama drone’u Turna’yla da çiftçilerin dünya devleriyle yarışabilmelerini, verimliliklerini arttırabilmelerini ve zamandan tasarruf edebilmelerini mümkün kılıyor. HEKTAŞ’ın Bursa Orhangazi’de yer alan Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi’nde ise inşa çalışmaları devam ediyor. Merkezle 5 yılda toplam 25 bin üreticiye dokunulacak. Binlerce çiftçi yeni teknolojilerle buluşturulacak.

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