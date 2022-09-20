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Ekonomi Hektaş, ‘Büyük Ölçekli Şirketler Endeksi’nde
Ekonomi

Hektaş, ‘Büyük Ölçekli Şirketler Endeksi’nde

Son 5 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla 2021 yıl sonu itibari ile piyasa değerini 48 kat artıran Hektaş, Londra Borsası’nda işlem gören Financial Times Stock Exchange (FTSE) Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Endeksi’nde iki basamak yükselerek, ‘Büyük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne geçti.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 10:57:00 -
Hektaş, ‘Büyük Ölçekli Şirketler Endeksi’nde

Son 5 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla 2021 yıl sonu itibari ile piyasa değerini 48 kat artıran Hektaş, Londra Borsası’nda işlem gören Financial Times Stock Exchange (FTSE) Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Endeksi’nde iki basamak yükselerek, ‘Büyük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne geçti.

Türkiye’de akıllı tarımın öncüsü Hektaş, Londra Borsası’nda işlem gören Financial Times Stock Exchange (FTSE) Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Endeksi’nde yerini iki basamak yükseltti. Böylece Hektaş ‘Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’nden ‘Büyük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne geçiş yaptı. Hektaş daha önce 21 Eylül 2020’de ‘Çok Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’nden ‘Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne geçmişti.

OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer, hem üreticiye hem de tüketiciye dokunan, Türkiye ekonomisi için değer yaratan bir şirket olarak Hektaş’ın son altı yılda organomineral bazlı bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması gibi pek çok yeni alana girdiğini kaydetti.

Ortakçıer, Amerikan Borsası’nda ve Londra Borsası’nda dolaylı olarak işlem gören ve yabancılar tarafından da tercih edilen Hektaş’ın ürün ve müşteri portföyünü sürekli geliştirdiğini, önümüzdeki dönemlerde özellikle yurt dışı pazarlara daha fazla açılarak, ihracat ve üretim hacmini de ciddi oranda artırmayı hedeflediğini vurguladı.

 

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