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Sağlık Hekimzade’nin kurucusu uluslararası bilim dünyasında!
Sağlık

Hekimzade’nin kurucusu uluslararası bilim dünyasında!

Yeniakit Publisher
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Hekimzade’nin kurucusu uluslararası bilim dünyasında!

Hekimzade Kurucusu Dr. Muammer Yıldız, dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını bir araya getiren Uluslararası Sağlık ve İnovasyon Konferansı’nun özel onur konuğu oldu.

Hekimzade Kurucusu Dr. Muammer Yıldız, Bahreyn Krallığı’nda 14-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Sağlık ve İnovasyon Konferansı’na özel onur konuğu olarak katıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları, akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin bir araya geldiği konferansta; yapay zekânın tıp bilimine entegrasyonu, koruyucu hekimliğin geleceği, yenilikçi sağlık teknolojileri ve insan odaklı sağlık hizmetleri ele alındı.

BİLİM DÜNYASINA İLK KEZ AÇIKLADI

Konferansa Türkiye’den katılan isimlerden Dr. Muammer Yıldız, “Yapay Zekâ Çağında Tıp Biliminde Aranan Hikmet Bulunabilecek mi?” sorusunun cevabını ve “İnsanın Üç Beden den müteşekkil bir varlık olduğu fikrini" ilk kez bilim dünyasına açıkladı. Konferansta ayrıca uluslararası akademisyenler tarafından; yapay zekâ destekli erken tanı, öngörüsel analiz, klinik karar destek sistemleri, sağlıkta dijital dönüşüm ve yapay zekâ etiği gibi geleceğin tıbbına yön veren bilimsel konular ele alındı.

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Sağlık

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