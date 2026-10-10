Sağlık sektöründe devrime devam! Raporlu ilaç kullanan hastalara müjde

Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırıldığını, özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı kişilerin hastaneye gitmeden sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yeni bir sistem oluşturduklarını söyledi. Sağlık hizmeti alma ihtiyacının yaşlılık döneminde kişinin yanı sıra ailesi için de önemli bir desteğe dönüştüğünü belirten Memişoğlu, evde sağlık hizmetlerini teknoloji, mevzuat ve yapısal açıdan yeniden ele aldıklarını söyledi. Memişoğlu, Türkiye'de 2005 yılından bu yana evde sağlık hizmeti verildiğini anımsatarak, bu hizmetin yeni bir yapılanmaya dönüştüğünü ifade etti. Evde sağlık hizmetlerini, uzaktan sağlık hizmetlerini, palyatif hizmetleri ve aile hekimliğini birbiriyle koordineli çalışacak şekilde yeniden yapılandırdıklarını belirten Memişoğlu, bu dört yapının koordinasyonunu sağlayacak evde sağlık koordinasyon merkezlerinin oluşturulduğunu söyledi.