Hekimoğlu Konyaspor’un orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran’ı kiralık olarak renklerine bağladı

Hekimoğlu Trabzon FK Konyaspor’un orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran’ı bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Hekimoğlu Trabzon FK ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Maksut Taşkıran, “ Hekimoğlu Trabzon FK hedefleri olan büyük bir camia, bende hedefleri olan bir futbolcu olarak bu oluşum içinde yer alacağımdan dolayı çok mutluyum” dedi.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkan Vekili Suat Hekimoğlu ise “Transfer çalışmalarımız kapsamında orta sahamızı Maksut’u transfer ederek daha da güçlendirdik. Kendisinden çok şeyler bekliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Maksut Taşkıran Kimdir?

15 Şubat 1995 yılında Van’da dünyaya gelen Maksut, 2006 yılanda Van Tuşbaspor’da lisanslı olarak futbol hayatına başladı.

Van Büyükşehir Belediyespor’da 2011 yılında amatörlüğe veda edip profesyonel hayata başlayan yetenekli futbolcu sırasıyla, Körfezspor Kulübü, Konyaspor, Altay ve Konya Anadolu Selçuklu formalarını giydi.

TFF 2. Ligde 140, TFF 3. Ligde 85 ve Türkiye Kupası müsabakalarında 10 kez görev yapan Maksut Taşkıran, oynadığı bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başardı.