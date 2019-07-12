0553 313 94 23

Hekimoğlu Konyaspor’un orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran’ı kiralık olarak renklerine bağladı

Hekimoğlu Trabzon FK Konyaspor’un orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran’ı bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:30
Hekimoğlu Konyaspor’un orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran’ı kiralık olarak renklerine bağladı

Hekimoğlu Trabzon FK Konyaspor’un orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran’ı bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.


Hekimoğlu Trabzon FK ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Maksut Taşkıran, “ Hekimoğlu Trabzon FK hedefleri olan büyük bir camia, bende hedefleri olan bir futbolcu olarak bu oluşum içinde yer alacağımdan dolayı çok mutluyum” dedi.


İmza töreninde konuşan Kulüp Başkan Vekili Suat Hekimoğlu ise “Transfer çalışmalarımız kapsamında orta sahamızı Maksut’u transfer ederek daha da güçlendirdik. Kendisinden çok şeyler bekliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.


Maksut Taşkıran Kimdir?


15 Şubat 1995 yılında Van’da dünyaya gelen Maksut, 2006 yılanda Van Tuşbaspor’da lisanslı olarak futbol hayatına başladı.


Van Büyükşehir Belediyespor’da 2011 yılında amatörlüğe veda edip profesyonel hayata başlayan yetenekli futbolcu sırasıyla, Körfezspor Kulübü, Konyaspor, Altay ve Konya Anadolu Selçuklu formalarını giydi.


TFF 2. Ligde 140, TFF 3. Ligde 85 ve Türkiye Kupası müsabakalarında 10 kez görev yapan Maksut Taşkıran, oynadığı bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe’ye yoğun ilgi
    1. Fenerbahçe’ye yoğun ilgi
    2. Alaplı’a Kore gazisi son yolculuğuna..
    3. Turistlerin ilgi odağı "Altınbeşik..
    4. Çınar, “15 Temmuz, Türk Milleti’nin..
    5. Daha yaşanabilir kent için bir araya..
    6. Şehitkamilli çocuklar 15 Temmuz..
    7. Akçaabat’ta yaz aylarında artan trafik..
    8. Manisa’da son 1 haftada 2 kişi arı..
    9. ASÜ’de 15 Temmuz sergisi
    10. Trabzonspor aradığı golcüyü Süper..
    11. Öğrenciler, 15 Temmuz Destanını..
    12. Orman işletmeleri alım başvuruları..
    13. Asayiş ekipleri suçlulara göz açtırmadı
    14. Corendon, Kuşadası turizm..
    15. Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
    16. Operasyonda cephanelik ele geçirildi
    17. Başkan Özdoğan: "Daha konforlu ulaşım..
    18. Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar..
    19. Rektör Şahin: “Hain hesaplar içinde..
    20. Bomba iddia! Arda Turan, Galatasaray..
    21. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 4..
    22. Tekstil ikinci çeyrekte toparlanıyor
    23. Uyuşturucu ticaretine tutuklama
    24. Ölümlü kazaya karışan tır şoförüne 8..
    25. Mazıdağı’nda elektrik kesintisi..
    26. Yarım asırlık birikimi..
    27. Selçuk’ta ‘İran Basınında 15 Temmuz’..
    28. Osmaniyeli sporcular Avrupa’da..
    29. 49 ayrı dosyadan aranan cezaevi..
    30. Vali, Emet’te muhtarlarla bir araya..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!