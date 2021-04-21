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Medya Hekimoğlu dizisinin ısrarı felaketi oldu!
Medya

Hekimoğlu dizisinin ısrarı felaketi oldu!

Bu haftanın reyting sonuçları Kanal D’nin doktorları aşağılayan dizisi Hekimoğlu’nu felakete sürükledi. Doktorların kumar masasında hasta bir çocuğun hayatı üzerine konuşup masadan kalkmamaları tepkilere neden olmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 11:35:00 -

Kanal D’nin izlenmeyen yapımı Hekimoğlu dizisi, kumar masasında bir çocuğun hayatını tartışmaları ve “masadan kalkamam bunun için” sözleri infiale neden olmuştu.

Halkın tepkisi sert oldu

Reytinglerde ilk 10’a bile giremeyen rezil dizinin final yapması kaçınılmaz oldu.

20 Nisan 2021 reyting sonuçlarına göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 1. olurken TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 2. oldu.

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