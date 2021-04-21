Hekimoğlu dizisinin ısrarı felaketi oldu!
Bu haftanın reyting sonuçları Kanal D’nin doktorları aşağılayan dizisi Hekimoğlu’nu felakete sürükledi. Doktorların kumar masasında hasta bir çocuğun hayatı üzerine konuşup masadan kalkmamaları tepkilere neden olmuştu.
Kanal D’nin izlenmeyen yapımı Hekimoğlu dizisi, kumar masasında bir çocuğun hayatını tartışmaları ve “masadan kalkamam bunun için” sözleri infiale neden olmuştu.
Halkın tepkisi sert oldu
Reytinglerde ilk 10’a bile giremeyen rezil dizinin final yapması kaçınılmaz oldu.
20 Nisan 2021 reyting sonuçlarına göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 1. olurken TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 2. oldu.