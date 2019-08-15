Hekimhan’da çıkan yangında 50 hektarlık alan zarar gördü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, tarlada çıkan anız yangını, rüzgârın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. 8 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 50 hektarlık alan zarar gördü.

Malatya’da sabah saatlerinde, Hekimhan ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta Köylü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yandaki ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işçileri ve Hekimhan Belediyesi ekipleri sevk edildi. 8 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 50 hektarlık alandaki meşe, çam, kavak, ceviz ve kayısı ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi.

Söndürme çalışmalarını yakından takip eden Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilçeye bağlı Köylü köyü mahallesinin Çoban Yusuf ve Seydi Mehmet mezralarında yaklaşık 60 hektarlık bir alanda yangın çıktığını belirterek “Yangının edindiğimiz bilgilere göre elektrik direğinden çıkan kıvılcım neticesinde meydana geldiği. Sabah saatlerinden bu yana belediye personellerimiz ile Büyükşehir İtfaiye ve Orman İşletme ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde müdahale ettik. Köy halkı da bu çalışmaya destek vererek yaklaşık 8 saatte yangını kontrol altına aldık. Şuanda soğutma çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yangına müdahalede bulunan tüm personele teşekkür ediyorum. Hekimhan’ımıza ve mahalle halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş’ta yangın alanına giderek incelemelerde bulundu.