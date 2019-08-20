Hekimhan’da bir evde 400 gram esrar yakalandı Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesinde bir evde 400 gram esrar ele geçirildi.

Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesinde bir evde 400 gram esrar ele geçirildi.

Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Girmana Mahallesi’nde takip edilen bir olay neticesinde şüpheli bir şahsın evinde uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, mahallede bulunan şüpheli şahsın evine düzenlediği operasyonda 400 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Y.K. ve O.K. isimli iki şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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