0553 313 94 23

Hekim Yapı, ziyaretçilerini 42. Yapı Fuarı'nda ağırladı

Ziyaretçiler, fuarda fibercement ürünlerin yangına karşı dayanıklılığını, su testi modülüyle de nemli iklim koşullarına uygunluğunu uygulamalı olarak görme fırsatı buldu

09 Temmuz 2019 Salı 11:12
Hekim Yapı, ziyaretçilerini 42. Yapı Fuarı'nda ağırladı

İSTANBUL (AA) - Hekim Yapı, 42. Yapı Fuarı'nda kendi sektörünün en fazla ürün çeşidine sahip üretici firması olarak göz doldurdu.

Hekim Yapı AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 2001 yılından bugüne ilklerin öncüsü olarak sektöre yön veren şirket, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 42. İstanbul Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

5 kıtada 70’e yakın ülkeye ihracatıyla öne çıkan; 2004 yılında Türkiye’nin ilk otoklavlı fibercement doğal çimento levha üreticisi olarak sektöre adım atan şirket, fuarda kendi sektörünün en fazla ürün çeşidine sahip üretici firması olarak göz doldurdu.

Hekim Yapı, özellikle iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak kullanılan HekimBoard fibercement doğal çimento levhalar; poliüretan, EPS ve taş yünü dolgulu sandviç duvar ve cephe panelleri olarak kullanılan HekimPanel, beyaz-karbonlu EPS ısı yalıtım ve enjeksiyon ürünleri olarak kullanılan HekimPor, prefabrike yapıların yalıtımlı hazır yapı duvar paneli olarak kullanılan HekimPan markalarıyla, üretimini gerçekleştirdiği dört ana ürün grubunu sergiledi.

Fuar ziyaretçileri; çeşitli ebat ve desenlerden oluşan tamamı HekimBoard ve HekimColorBoard ürünlerinleriyle yapılmış olan standı ilgiyle gezdi. Ziyaretçiler, stant içerisinde bulunan yanmazlık testi modülü ile A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesinden üretilen fibercement ürünlerin yangına karşı dayanıklılığını, su testi modülüyle de nemli iklim koşullarına uygunluğunu uygulamalı olarak görme fırsatı buldu.

Ayrıca fuarda ilk kez 2018 yılındaki 41. Yapı Fuarı’nda sektör profesyonellerinin beğenisine sunulan, Hekim Yapı’nın yüzde 100 öz sermayesiyle ürettiği ve yerli üretim olan HekimColorBoard kendinden renkli fibercemet levhalar, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Stantta özel bir alanda sergilenen ve estetik görünüm ile dayanıklılığı bir arada sunan HekimColorBoard kendinden renkli fibercement levhalar; her türlü iklim koşulunda güvenle kullanılabilmesi; düz, ahşap ve taş desenli gibi farklı desen seçenekleri ile de geniş bir yelpazeye sahip olması sebebi ile ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı.

Şirket, 2001 yılından beri misyon edindiği gibi Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri ile yapı malzemeleri sektörünü daha da geliştirmeye, ürün çeşitliliğini arttırmaya, Türk yapı sektöründe dışa bağımlılığı minimuma indirmeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:12
  1. 42. Yapı Fuarı
  2. Hekim Yapı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güreşler bitti çayır bakıma alındı
    1. Güreşler bitti çayır bakıma alındı
    2. Kocaeli tarihine sahip çıkıyor
    3. "Uzay yelkenlisi" LightSail 2,..
    4. Büyük inşaat projelerinde Bayburt..
    5. Burdur’da sinema salonları sokaklara..
    6. İran'dan İngiltere'ye tehdit!..
    7. Katar : “Afganistan müzakereleri..
    8. Körfez’de bayrama yakışır etkinlik
    9. Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın..
    10. Macaristan-Ukrayna arasında gerilim..
    11. İki asırlık gelenek Buca’da..
    12. Bayburtlu çiftçi kadınlar ürettikleri..
    13. Karaman’da rektörler toplantısı sona..
    14. Eski BAKA Genel Sekreteri Özen’e FETÖ..
    15. Okçulukta büyük başarı
    16. Tarihi handa yangın
    17. Başkan Yılmaz: "Kalkınma yerelden..
    18. Hosting kullanmanın avantajları
    19. Bodrum’da kaza: 2 yaralı
    20. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı..
    21. Vali Demirtaş, Adanalı sosyal medya..
    22. "Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu..
    23. Saygısız Saygı’dan ‘sahtekar..
    24. Ayvalık’ta 65 mülteci yakalandı
    25. MESKİ stratejik planını hazırlıyor
    26. Hindistan Büyükelçisi Sanjay..
    27. Bir anlık dikkatsizlik pahalıya..
    28. Kadına şiddetin faturası bu defa çok..
    29. Çocuklar denize ilk kez dokundu
    30. Zabıta Amirliği’nden gıda denetimleri
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti