Heeey Ahmet Kaya'yı sevenler! Kaya'ya parmak sallayanların suçlarına göz yummayan iktidarı niye yıkmak istiyorsunuz?
Ahmet Kaya'ya 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde "Kürtçe kaset çıkaracağım" dediği için parmak sallayanlarla Ahmet Kaya'yı istismar edenler, aradan geçen 23 yıldan sonra AK Parti iktidarını devirmek için aynı safta buluştu.
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Bundan 23 yıl önce Ahmet Kaya'ya "Kürtçe şarkı yapacağım." dediği için çatal fırlatanların arasında yer alan Erdal Acar, Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında tutuklandı.
Ahmet Kaya'ya parmak sallayanların suçlarına göz yummayan iktidarı parmak sallayanlarla yıkmak istiyorlar!
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Erdal Acar'a seslendi.
1999 yılındaki Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde yaşananları hatırlatan Kaya, "1999 MGD gecesi ve Ahmet Kaya’ya parmak sallayan bir vatanperver(!) daha; Erdal Acar! 'Suç, yağma' vb nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha ‘hafıza silinmez’ diyeyim!" dedi.