Hediyelik çikolata pazarına ÜLKER damgası

Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarı da ton bazında yüzde 16 büyüdü. Büyümenin 6 puanlık bölümü ise gıda şirketi Ülker’den geldi. Şirketin Türkiye üst düzey pazarlama yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, geçen yıl toplam hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ciro bazında yüzde 33, ton bazında yüzde 30.2 pazar payı elde ettiklerini belirterek, “Atıştırmalık tarafında da liderliğimizi sürdürdük. Bu başarılarımızda üretimde entegrasyona, kaliteye, tüketici odaklı inovasyona ve iletişime verdiğimiz önemin katkısı büyük” dedi.

Hazırlıklar tamamlandı

Turhan, Corona virüsü (Covid-19) tehdidinden ötürü bu sene Ramazan Bayramı’na farklı şekilde hazırlandıklarını da dile getirdi. İletişim temalarını “Bu bayram ayrı da olsak aynı duygularla yine kalp kalbeyiz” olarak açıklayan Turhan, tüketicilerin ziyaretlerine gidemedikleri sevdiklerine hediyelik çikolata ve şekerleme gönderebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Turhan, “Hediyelik ve ikramlık ürünlerimizi tüm satış noktaları ile online alışveriş sitelerinden tüketicilerimize sunmak için de gerekli adımları attık” diye konuştu.

Marmara başı çekiyor

Öte yandan araştırmalar hediyelik ve ikramlık çikolata tüketiminin bölgeden bölgeye değiştiğini ortaya koyuyor. Tüketimde başı yüzde 29’la Marmara çekiyor. Bu bölgeyi yüzde 23’le İç Anadolu, yüzde 18’le Doğu ve Güneydoğu Anadolu, yüzde 12’yle Ege yüzde 11’le Akdeniz, yüzde 7’yle Karadeniz takip ediyor.

Şekerlemenin en fazla tüketildiği bölgeler ise yüzde 45.7’yle Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Bu bölgeleri yüzde 16.4’le İç Anadolu, yüzde 16.1’le Marmara, yüzde 8.3’le ege, yüzde 8.2’yle Akdeniz, yüzde 5.4’le Karadeniz izliyor.