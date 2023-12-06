Hediye paketi tasarımlı Haç'a ilişkin AVM'den açıklama! Yapımı henüz tamamlanmamış...

Rize merkezde bulunan Şimal AVM'nin girişine Hristiyan haçı dikildi. Hediye paketi tasarımlı haç, Rizelilerin tepkisini çekti.

AVM'nin içinde de LGBT sapkınlığını temsil eden figürlerin bulunması tepkileri daha da arttırdı.

Sosyal medyada AVM yönetimine tepki yağdı.

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AVM tarafından yapılan açıklamada ise haç tasarımının henüz tamamlanmamış bir çalışma olması sebebiyle yanlış anlaşıldığı ifade edilirken, tepki gösterenler hedef alındı.