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Gündem Hediye paketi tasarımlı Haç'a ilişkin AVM'den açıklama! Yapımı henüz tamamlanmamış...
Gündem

Hediye paketi tasarımlı Haç'a ilişkin AVM'den açıklama! Yapımı henüz tamamlanmamış...

Yeniakit Publisher
2023-12-06 20:31:00 -
Hediye paketi tasarımlı Haç'a ilişkin AVM'den açıklama! Yapımı henüz tamamlanmamış...

Rize'deki Şimal AVM'den yılbaşı kapsamında hazırlanan hediye paketi tasarımlı haç'a ilişkin açıklama geldi. AVM yönetimi, "yapımı henüz tamamlanmamış olan" gerekçesine sığındığı açıklamada, haç tasarımına tepki gösterenleri dava edeceklerini söyledi.

Rize merkezde bulunan Şimal AVM'nin girişine Hristiyan haçı dikildi. Hediye paketi tasarımlı haç, Rizelilerin tepkisini çekti.

AVM'nin içinde de LGBT sapkınlığını temsil eden figürlerin bulunması tepkileri daha da arttırdı.

Sosyal medyada AVM yönetimine tepki yağdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AVM tarafından yapılan açıklamada ise haç tasarımının henüz tamamlanmamış bir çalışma olması sebebiyle yanlış anlaşıldığı ifade edilirken, tepki gösterenler hedef alındı.

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