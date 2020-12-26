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Yaşam Hediye Karavanı Bitlis’te
Yaşam

Hediye Karavanı Bitlis’te

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan “Hediye Karavanı” Bitlis’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 20:49:00 -
Hediye Karavanı Bitlis’te

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu “Hediye Karavanı”nın kente gelmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

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