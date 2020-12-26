Hediye Karavanı Bitlis’te
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan “Hediye Karavanı” Bitlis’e ulaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu “Hediye Karavanı”nın kente gelmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde program düzenlendi.