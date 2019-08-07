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"Hedeflerimize ulaşmak üzere olduğumuzu söyleyebiliriz"

- Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir:- "Söylediğimiz 3 oyuncuyu bu hafta içeresinde kadromuza katacağız"- "Ligde mücadele edeceğimiz takımlarla kıyasladığımızda gerçekten çok önemli transferler yaptık"- "Yarın bu vakitlerde eğer alternatiflerin önüne geçerse Kayode'yi Kayseri'ye getiririz"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:30
"Hedeflerimize ulaşmak üzere olduğumuzu söyleyebiliriz"


KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, bu hafta planladıkları 3 oyuncuyu daha kadrolarına katarak transfer konusunu kapatacaklarını söyledi.

Kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Bedir gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 oyuncunun takımdan ayrıldığını gidenlerin sayısal eksikliğini tamamlamak için yoğun çaba harcayarak 10 oyuncuyu kampa yetiştirdiklerini belirtti.

Bugün de Hollandalı oyuncu Ben Rienstra'yı kadrolarına kattıklarını dile getiren Bedir, "Heerenveen takımımın kaptanını Kayseri'ye getirdik. Bonservisiyle birlikte renklerimize bağladık. Yarın idmana çıkar. Çok önemli bir oyuncu. Futbol tabiriyle orta sahada 6, 8 numara oynuyor." dedi.


- "3 oyuncuyu bu hafta kadromuza katacağız"


Bu hafta 3 oyuncu daha transfer edeceklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Daha önce iki orta saha, bir santrfor, ve bir de kanat oyuncusu alacağımızı söylemiştik. Şu an itibarıyla orta sahaya Ben Rienstra'yı transfer ettik. Geriye kalan 3 transfer konusunda da çok hızlı gelişmeler yaşıyoruz. Belki akşam saatlerinde kanat oyuncumuzu, belki bu gece ya da yarın bu zamanlarda santrforu da açıklayabiliriz. Almayı düşündüğümüz diğer orta saha oyuncusu konusunda da hızlı gelişmeler devam ediyor. Belki yarın onun da açıklamasını yapabiliriz. Söylediğimiz 3 oyuncuyu bu hafta kadromuza katacağız. Elimize kağıdı kalemi aldığımızda alternatifleri alt alta yazdığımızda ve ligde mücadele edeceğimiz takımlarla kıyasladığımızda gerçekten çok önemli transferler yaptık. Yarın ne vereceklerini bilmiyoruz ama en azından hedeflerimize ulaştığımızı, ulaşmak üzere olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu sözleri Kayserispor için söylemek keyif verici. Çünkü çektiğimiz sıkıntıları, bulunduğumuz durumu ve verdiğimiz mücadeleyi herkes çok iyi biliyor. Bu mücadelenin sonunda şu anda bu noktalarda olmak veya bu gibi transferleri yapabilmek gerçekten hepimizi mutlu etmeli."


- "Kayode santrafor alternatiflerimizden bir tanesi"


Bir gazetecinin "Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode transferi sonuçlandı mı?" sorusu üzerine Bedir, "Kayode santrfor alternatiflerimizden bir tanesi. Bir sıkıntı söz konusu değil. Arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Yarın bu vakitlerde eğer alternatiflerin önüne geçerse Kayode'yi Kayseri'ye getiririz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:30
  1. Erol Bedir
  2. Futbol
  3. İstikbal Mobilya Kayserispor
  4. transfer

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