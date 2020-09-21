Hedefleri gençliği yozlaştırmak! Sapık Şaman festivali yasaklansın

Faruk Arslan İstanbul

Şaman ayinlerinin sergilendiği, gençlere Batı’nın ahlaksız hayat tarzının aşılandığı, alkolün su gibi aktığı Kırklareli Solarado Festivali’nde uyuşturucu rezaleti patlak verdi. Onlarca torbacı suçüstü yakalandı, uyuşturucu madde kullanan 200 genç gözaltına alındı. Salgın döneminde düzenlenen festival adeta virüs saçtı.

Gençliğe kanca

Türkiye’nin en büyük gücünü oluşturan genç nüfusunu hedef alan karanlık organizasyonlar, özellikle üniversite çağındaki insanımızı müzikli eğlenceler adı altında hem sapkın inanışlara hem de kötü alışkanlıklara sürüklüyor. Bunun bariz örneklerinden birini de Solarado Festivalleri oluşturuyor. Çeşitli şehirlerde, doğa içerisinde düzenlenen festivallerde Batılı hayat nizamı standartlarında ahlak dışı görüntüler sergileniyor. Önce aileleriyle bağları koparılan, ardından üniversite öğrenimi baltalanan öğrencilerin sürüklendiği festival bataklığı, yarı çıplak kıyafetlerle konser, eğlence gibi albenili aktivitelerle gerçekleştiriliyor. Alana girişler, 300-400 TL gibi fiyatlarla satılan biletlerle yapılıyor. Tütün ve alkolün yanı sıra uyuşturucunun da yoğun şekilde kullanıldığı organizasyonlardaki rezillikler, 12-16 Ağustos tarihli Kırklareli Solarado Festivalinde gün yüzüne çıktı.

Torbacılar

Şamanist sapkınların müzikal faaliyetlerle gençleri zehirlediği Solarado adlı festivallerde yaşanan uyuşturucu rezaleti patlak verdi. Akit’in ulaştığı bilgile göre; 12-16 Ağustos tarihli Kırklareli Solarado Festivalinde uyuşturucu kullanıldığı ihbarıyla baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 19 torbacıyı suçüstü yakaladı. Operasyonda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 200’ü aşkın genç gözaltına aldı. Şaman ayinlerinin sergilendiği, gençlere Batı’nın ahlaksız hayat tarzının aşılandığı, alkolün su gibi aktığı Solarado Festivali’ndeki uyuşturucu skandalının önlenmesi nedeniyle festival apar topar sonlandırıldı. Binbir türlü rezaletin sergilendiği Solarado Festivali’ne ev sahipliği yapan Balkaya Doğa Park Motel’e mühür vuruldu.

Virüs saçtılar

Kırklareli’nin Vize ilçesindeki Balkaya Doğa Park’ta gerçekleştirilen Solarado Festivali’nde koronavirüs tedbirlerine de uyulmadı. Küçük bir alanda 900 kişiyle gerçekleştirilen sözde festivalin girişinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması gerçekleştirilmedi.

Şile’de yasak

Gençleri bataklığa sürükleyen Şamanist Solarado’cuların İstanbul’da 12-16 Eylül tarihlerinde yapmayı planladığı festivale ise izin çıkmadı. Ahlaksızlık virüsünü gençlere aşılayan Solarado’nun Şile Saklıköy’de tertipleyeceği duyurulan etkinlik askıya alındı. Binbir türlü rezaletin sergilendiği Solarado Festivallerinin tamamen yasaklanması bekleniyor.