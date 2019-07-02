Hedefleri aileyi yok etmek!

Hasan Türkmen Ankara

Batı destekli LGBTİ’li sapkınlar, “Pride2019” adı altında sosyal medyadan yaptıkları ahlaksız davetle eşcinselleri İstanbul sokaklarında bir araya getirmek isterken, CHP, İyi Parti ve marjinal gruplar tarafından eşcinselliği öven ve meşrulaştıran paylaşımlarda bulunulması dikkatlerden kaçmadı. Sapkın yönelimlerin meşrulaştırmaya çalışanlara siyasetçi ve STK temsilcileri tepki gösterdi.

Seçimde Kur’an okuyorlardı!

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız: “Bu tür toplumsal ahlakın dışındaki davranışlar bizim toplumumuza zarar verir. Seçimden önce namaz kılan, Kur’an okuyan kişilerin, bugün bunları destekliyor olması üzücüdür. Milletimiz bunu görüyor, gereğini yapacaktır. Bunları destekleyenler arasında seçilmiş belediyelerinde olması daha da üzücü.”

Millet CHP gerçeğini görsün

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar: “CHP’nin bu ülkenin diniyle, milliyetiyle hep sorunu var. Nasıl bir hak isteniyor? Eğer erkek erkeğe, kadın kadına evlilik diyorlarsa, dinimize, insanlığa ve hiçbir dinin kabul etmediği bir insan ilişkisini CHP nasıl destekler? Bu insanlığa düşmanlıktır. Her türlü melanetin yanında bu adamlar. Millet artık CHP gerçeklerini görsün. Bu millet bunlara fırsat vermeyecektir.”

Sapkınlığın karşısındayız

Diva-Sen Başkanı Mustafa Çopursuz: “Nereden gelirse gelsin! Aile yapımızı bozan eylemlerin, karşısındayız. Kadim bir geçmişi olan aile yapımızı yıkmaya yönelik olan bu tür eylemlere izin vermeyeceğiz. Osmanlı aile yapısını millet olarak hayatımıza örnek almamız gerekirken, aile yapımızı yıkan bütün etkenlere elbette karşıyız. Kim yaparsa yapsın, CHP veya başka parti de olsa karşıyız.”

AK Parti karşı çıktı

Lut kavminin azgınlığına CHP, İP ve marjinal gruplar destek çıkarken AK Parti’li belediyeler, toplumun aile yapısını bozmaya yönelik olan ve gençleri zehirlemeye çalışan bu sapkınlara karşı çıktı. AK Partililer, “Ailemiz Her Şeyimiz” diyerek tepkisini gösterdi.