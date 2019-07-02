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Hedefleri aileyi yok etmek!

LGBTİ'li sapkınlar yaptıkları ahlaksız davetlerle homoları sokaklarda toplamak isterken, CHP, İyi Parti ve marjinal gruplar tarafından bu sapkınlığı meşrulaştırma amaçlı yapılan paylaşımlara STK'lar tepki gösterdi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:53
Hedefleri aileyi yok etmek!

 Hasan Türkmen  Ankara 

Batı destekli LGBTİ’li sapkınlar, “Pride2019” adı altında sosyal medyadan yaptıkları ahlaksız davetle eşcinselleri İstanbul sokaklarında bir araya getirmek isterken, CHP, İyi Parti ve marjinal gruplar tarafından eşcinselliği öven ve meşrulaştıran paylaşımlarda bulunulması dikkatlerden kaçmadı. Sapkın yönelimlerin meşrulaştırmaya çalışanlara siyasetçi ve STK temsilcileri tepki gösterdi.

Seçimde Kur’an okuyorlardı!

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız: “Bu tür toplumsal ahlakın dışındaki davranışlar bizim toplumumuza zarar verir. Seçimden önce namaz kılan, Kur’an okuyan kişilerin, bugün bunları destekliyor olması üzücüdür. Milletimiz bunu görüyor, gereğini yapacaktır. Bunları destekleyenler arasında seçilmiş belediyelerinde olması daha da üzücü.

Millet CHP gerçeğini görsün

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar: “CHP’nin bu ülkenin diniyle, milliyetiyle hep sorunu var. Nasıl bir hak isteniyor? Eğer erkek erkeğe, kadın kadına evlilik diyorlarsa, dinimize, insanlığa ve hiçbir dinin kabul etmediği bir insan ilişkisini CHP nasıl destekler? Bu insanlığa düşmanlıktır. Her türlü melanetin yanında bu adamlar. Millet artık CHP gerçeklerini görsün. Bu millet bunlara fırsat vermeyecektir.

Sapkınlığın karşısındayız

Diva-Sen Başkanı Mustafa Çopursuz: “Nereden gelirse gelsin! Aile yapımızı bozan eylemlerin, karşısındayız. Kadim bir geçmişi olan aile yapımızı yıkmaya yönelik olan bu tür eylemlere izin vermeyeceğiz. Osmanlı aile yapısını millet olarak hayatımıza örnek almamız gerekirken, aile yapımızı yıkan bütün etkenlere elbette karşıyız. Kim yaparsa yapsın, CHP veya başka parti de olsa karşıyız.

AK Parti karşı çıktı

Lut kavminin azgınlığına CHP, İP ve marjinal gruplar destek çıkarken AK Parti’li belediyeler, toplumun aile yapısını bozmaya yönelik olan ve gençleri zehirlemeye çalışan bu sapkınlara karşı çıktı. AK Partililer, “Ailemiz Her Şeyimiz” diyerek tepkisini gösterdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:53
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. LGBTİ
  4. Pride2019
  5. eşcinseller
  6. CHP
  7. İyi Parti
  8. STK temsilcileri
  9. AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız
  10. Kur’an-ı Kerim
  11. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar
  12. Diva-Sen Başkanı Mustafa Çopursuz
  13. Osmanlı aile yapısı
  14. Lut kavmi
  15. İP
  16. AK Parti

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar24 dk önce
    velevki ibneler bu balonu söndürecek.
  • AhmetAhmet29 dk önce
    ATV televizyonundaki bir dizide (kılıç günü) 2 erkeği aynı yatağa soktular. Akit haber bi haberini bile yapmadınız. sizi şiddetle kınıyorum
  • müslümmüslüm29 dk önce
    İstanbul sözleşmesine kim imza koydu. Bunlara dernek kurulması iznini hangi hükümet verdi. Birde bunu yazsanız. O zaman sizin dürüst olduğunuza inanırız...
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 35 dk önce
    Eşcinsellere karşı yasal düzenleme yapılmalı.
  • mikiforovmikiforov42 dk önce
    en büyük katkıyı da İstanbul sözleşmesiKADEM ve hatta 6284 sayılı kanun ile Akp hükümetimiz yaptı kısacası YAPARSA AKPARTİ YAPAR. benim ve çevrem için bitmiştir AKP ; bundan sonra YENİDEN REFAH PARTİSİ bizim yegane temsilcimizdir.

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