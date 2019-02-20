KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz, dış ticaret açığının azalması, ihracatın ithalatı karşılama oranının artması, dolayısıyla dış ticaret açığına, cari açığa dolaylı olarak etki etmek ve Türkiye'nin dış finansman açığının azalması yönünde çalışmalar yapmak." dedi.

Pekcan, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hedefinin üst gelir grubuna ve yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçmek olduğunu, bunun da daha fazla katma değerli ihracatla sağlanabileceğini belirtti.

Daha fazla tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ağırlık vererek, ülkenin daha rekabetçi hale gelmesine ve mevcut pazarları sürdürülebilir kılmaya çalıştıklarını dile getiren Pekcan, bir taraftan da iç ve dış ticarette tam dijitalleşme hedefine ulaşmak için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, yeni pazarlar için stratejiler üzerinde çalıştıklarını, bunu yaparken dünyadaki konjonktürel gelişmeleri göz önüne almaları gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Nasıl küresel büyüme, IMF verilerine göre de Dünya Bankası verilerine göre de düşmekte, yüzde 4'ten, yüzde 3,7'ye, sonra yüzde 3,5'e revize edildi. Avrupa Birliği'nin büyümesi yüzde 2 idi, yüzde 1,6'ya revize edildi, yüzde 1,5'e revize edildi. Bunlar gerçek anlamda bizim de dış ticaretimizi etkileyen unsurlar. Biz bu unsurlardan en az etkilenecek şekilde politikaları geliştirmek üzere çalışıyoruz. Ayrıca korumacılık önlemleri dünya ticareti önünde ciddi bir engel. Biz kapsayıcı, katılımcı ve serbest ticaretten yana görüşlerimizi bildiriyoruz. Bu doğrultuda ihracatımızı geçen sene 168 milyar dolar gibi Cumhuriyet tarihi rekoruyla kapattık ama daha da önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75 seviyesine gelmiştir. Bunu 2019'da daha da ciddi rakamlarda göreceğiz. Ocak ayında bu rakamın yüzde 85 seviyesine geldiğini gördük."

Bakan Pekcan, "Hedefimiz, dış ticaret açığının azalması, ihracatın ithalatı karşılama oranının artması, dolayısıyla dış ticaret açığına, cari açığa dolaylı olarak etki etmek ve Türkiye'nin dış finansman açığının azalması yönünde çalışmalar yapmak. 2019 yılında da aylar itibarıyla inişler çıkışlar olacaktır ama biz ihracatın ithalatı karşılama oranının arttığı, dış ticaret açığının azaldığı başarılı bir yıl göreceğiz." diye konuştu.

Eximbank'ın kullandırdığı kredilerde KOBİ oranını yüzde 53'ten yüzde 70'e çıkardıklarını, hedeflerinin bu rakamı yıl sonunda yüzde 75'lere çıkarmak olduğunu aktaran Pekcan, "Eximbank desteklerinden yararlanan firma sayısı hedefimiz 2018 sonu 11 bindi ona ulaştık, 2019 sonunda da 12 bin 500'e ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Eximbank yüzde 26'sını gerçekleştirdi ihracatın 2018 yılında, 2019'da da yüzde 27-28 bandında gerçekleştirmesini hedefliyoruz. İhracat destekleri 44 milyar oldu, yüzde 10 artırarak bunun da 48,4 milyar dolar olmasını hedefliyoruz. Yatırımcı, sanayici, ihracatçımızın önünü açmak için çeşitli destek yöntemleri üzerinde de ayrıca çalışıyoruz. Dünya bir e-ticaretten geçerken bu kadar ticaret erbabı Kayseri'ye ben 2 milyar dolarlık ihracatı yakıştıramadım. Bunu el birliğiyle 5 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor."