Gündem “Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor
Gündem

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
"Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır. Bunun için her platformda çalışacağız” diyerek laf salatası yapan Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nin CHP'li başkanı Kazım Kurt'un onarmadığı çukurları vatandaş düzeltmeye çalıştı.

Eskişehir’de, alt yapı çalışmaları sebebi ile sokakta oluşan ve onarılmayan çukurları kendi imkanları ile doldurmaya çalışın vatandaşlar, yetkili kurumların konuyla ilgili çözüm üretmesi bekleniyor.

İddiaya göre, 71 Evler mahallesi Ersin sokak üzerinde yapılan inşaat çalışmaları sırasında yol tahrip oldu. Bahse konu inşaatların tamamlanması ve Odunpazarı Belediyesi yetkilileri ile görüşme sağlanmasına rağmen, sokakta bulunan farklı boyutlardaki çukurların onarılmadığı öne sürüldü. Mahalle sakinleri, kendilerine zorluk oluşturan bazı çukurları kendi imkanları ile doldurarak kapatmaya çalıştı.

Bir vatandaş, ilgili kurumlar tarafından bu soruna çözüm üretilmesini beklediklerini ifade etti.

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır"

Belediye Başkanı Kazım Kurt'un; Odunpazarı Belediyesi'nin resmi sayfasında yer alan özgeçmişinde “Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır. Bunun için her platformda çalışacağız” şeklinde laf kalabalığı yaptığı görüldü.

