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Hedefi uzun atlamada milli sporcu olmak

- Gaziantep'te antrenörünün 2,5 yıl önce keşfedip uzun atlamaya yönlendirdiği ve bu süreçte çok sayıda madalya kazanan 14 yaşındaki Esma Nur Turan, milli sporcu olarak Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istiyor- Esma Nur Turan:- "En büyük isteğim milli takım sporcusu olmak. Tuğba Güvenç, Şevval Ayaz'ı kendime örnek alıyorum"

27 Aralık 2018 Perşembe 11:03
Hedefi uzun atlamada milli sporcu olmak


GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te okullarda yapılan seçmelerde antrenörünün 2,5 yıl önce keşfedip uzun atlamaya yönlendirdiği 14 yaşındaki Esma Nur Turan, kısa sürede elde ettiği başarılarıyla göz dolduruyor.

Okulundan kalan zamanları antrenman yaparak geçiren ve şu ana kadar katıldığı müsabakalarda dereceler elde eden Esma Nur, milli formayı giyerek, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istiyor.

Azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilerinin takdirini toplayan Esma Nur Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü Aynur Erdoğan'ın okul seçmelerinde kendisini keşfederek atletizme yönlendirdiğini söyledi.

Uzun atlamanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Esma Nur, "Atlarken ayağım beyaz çizgiyi geçecek mi diye endişelerim oluyor. Ama sonra kendime güvenmeye çalışıyorum ve atlıyorum. Başarılı oldukça kendime olan güvenim de artıyor." dedi.

Genç atlet, spora ilk başladığında derslerinden geri kalma endişesi yaşadığını ancak düzenli bir çalışmayla okul ve sporu birlikte götürebildiğine dikkati çekti.

Spora başladığı günden bu yana il ve bölge müsabakalarında 26 birincilik elde ettiğini ifade eden Esma Nur, şöyle konuştu:

"2 buçuk yılda güzel başarılar elde ettim. 4.91 derecemle Türkiye ikincisi oldum. Sürekli ileriye gitmeyi hedefliyorum. Atlamayı çok sevdiğim için, inanılmaz mutlu oluyorum. En büyük isteğim milli takım sporcusu olmak. Tuğba Güvenç, Şevval Ayaz'ı kendime örnek alıyorum. Ben de onlar gibi pes etmeden, mücadele etmek istiyorum. Ailem başta olmak üzere arkadaşlarım, çevrem çok destek oluyor. Kendime güvenmemi sağlıyorlar. İnşallah en kısa sürede hedeflerime ulaşmak istiyorum."

Antrenör Aynur Erdoğan da, Esma'nın çok yetenekli bir sporcu olduğunu dile getirerek, genç atletin azmi ve çalışkanlığıyla dereceler elde ettiğini kaydetti.

Esma'nın yeteneği sayesinde milli takımda yer alabileceğini anlatan Erdoğan, "Vaktinin büyük kısmını antrenman yaparak geçiriyor. Çok emek sarfediyor. Başarısıyla yaşıtlarına da örnek oluyor. İleride iyi bir sporcu olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:03
  1. Esma Nur Turan
  2. Gaziantep
  3. milli forma
  4. uzun atlama

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