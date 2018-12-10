Hedefi ay-yıldızlı mayoyu giymek





TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan, 4 yıl önce yüzmeyle tanıştıktan sonra çeşitli organizasyonlarda derece elde eden özel sporcu Berfin Gülşah Papakçı, milli takıma yükselmeyi hedefliyor.

Mental retardasyon rahatsızlığı bulunan Berfin Gülşah Papakçı, Tekirdağ'da 4 yıl önce öğretmeninin yönlendirmesiyle yüzme kursuna başladı.

Bu branşta kısa sürede kendisini ispatlayan 18 yaşındaki sporcu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Şampiyonası'nda farklı stillerde 9 derece elde etti.

Türkiye ikinciliği bulunan Berfin Gülşah Papakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir engelin başarıya engel olmadığını söyledi.

Genç sporcu, yüzmede kısa sürede önemli dereceler elde ettiğini belirterek, "Yüzmeyle tanışmam yurttaki hocam sayesinde oldu. O, bizi yüzme kursuna göndermek istedi. Ben de kursa başladıktan sonra bir daha yüzmeyi bırakmadım. Yaklaşık dört yıldır hiç aksatmadan yüzmeye devam ediyorum. Daha da güzel dereceler için gayret ediyorum." diye konuştu.

Engelli bireyler için spor aktivitelerine katılmanın öneminden bahseden Berfin Gülşah Papakçı, sporun insana mutluluk verdiğini dile getirdi.





- Ay-yıldızlı mayoyu giymek istiyor





Kendisini geliştirip milli takımda yer almak istediğini ve bunun için de çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Berfin Gülşah Papakçı, "Türkiye'de katıldığım her şampiyonada dereceye girdim. Ancak şampiyonluk yaşamadım. En son katıldığım Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Şampiyonası'nda farklı stillerde 9 derece elde ettim. Bundan sonra hedefim, Türkiye şampiyonu olmak ve ay-yıldızlı mayoyu giymek." ifadelerini kullandı.





- Anıl Bulut: "Avrupa'da da derece istiyoruz"





Yüzme antrenörü Anıl Bulut, Berfin Gülşah Papakçı'nın katıldığı organizasyonların büyük bölümünde derece elde ettiğini dile getirdi.

Gelecekte sporcusunun daha da önemli başarılar kazanacağına inandığını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Yüzme antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Performans gruplarını ve yeni başlayanları ayrı şekilde çalıştırıyoruz. Berfin'le yaklaşık 4 yıl önce tanıştık ve o günden sonra beraber çalışıyoruz. Her geçen yıl Berfin kendini geliştiriyor. En son katıldığı şampiyonada da Türkiye ikinciliği elde etti. Bundan sonra hedefimiz birincilik kürsüsü. Çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Türkiye'den sonra Avrupa'da da derece istiyoruz."