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Hedef, Tokyo Olimpiyatlar'nda madalya

2020 Tokyo Olimpiyatlarına beş sıklette katılmayı garantileyen Judo Milli Takımı'nın hedefi üç madalya kazanmak.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:45
Hedef, Tokyo Olimpiyatlar'nda madalya

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında üç madalya alacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

Federasyon Başkanı Huysuz, Antalya'da düzenlenen 26. Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının kendileri için çok başarılı bir yıl olduğunu belirterek, 32'si Avrupa ve Dünya Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları ve Gençlik Olimpiyatlarında olmak üzere 201 madalya ile yılı kapattıklarını kaydetti.

Huysuz, bu yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlıkları bir üst seviyeye çıkardıklarını dile getirerek, 2019'un olimpiyat yolundaki en zor viraj olduğunu belirtti.

Bu yılı en iyi şekilde değerlendirdikten sonra sporcuları artık madalya odaklı olarak olimpiyata hazırlamaya başlayacaklarını anlatan Huysuz, "Olimpiyat puanlarının verilmesi, 2020'nin mayıs ayında bitiyor. İnşallah mayıs ayı sonuna kadar beklemeden, 2020'nin ocak ayında olimpiyata gidecek sporcularımızla hazırlığımıza başlamak istiyoruz. Artık puan toplamak gibi bir çabamız olmayacak. 2019'daki en büyük hedefimiz bu." diye konuştu.

 

- Hedef üç madalya

 

Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na beş sporcuyla katılmayı garantilediklerini, asıl hedeflerinin 8 kişi ile olimpiyata giderek, 8 sıklette yarışabilmek olduğunu ifade etti.

Judo sporunun ilk defa takım olarak olimpiyatlarda yer alacağını vurgulayan Huysuz, şunları kaydetti:

"Judo takımımız, olimpiyat sıralamasında 21. sırada. İlk 22 takım olimpiyatlara katılıyor. Takım olarak da belki olimpiyatlarda yarışacağız. Bu 8 sporcumuzun alacağı kota puanları, inşallah Tokyo'da takım olarak yarışmamızı sağlayacak. Tokyo Olimpiyatlarında üç madalya alacağımıza inanıyorum. Bunu söylemek büyük bir risk ama ben sporcularımızın hazırlandıklarını dönemlerdeki performanslarını bildiğim için alabileceğimiz madalya sayısı 3. Bu dört de olabilir. Ancak üç sporcumuz gerçekten üstün performanslarını gösterirse, oradan biz madalyayla rahat rahat döneriz."

 

- "12 yıllık planlama yapıyoruz"

 

Federasyon Başkanı Huysuz, alt yaş gruplarında çok yetenekli sporcuların olduğunu, onlarla da 2024'ün hazırlıklarını yapmaya başladıklarını vurgulayarak, "Sadece dört yılda bir gelip olimpiyatlarda madalya almak gibi bir amacımız olamaz. Bunu yapma şansınız da yok. Dört yılda olimpiyatlarda madalya alınamayacağını herkes bilir. Biz de bunu 8 yıllık, 12 yıllık planlamayla başarmak istiyoruz. İnşallah 2019'da biz bunu yapmaya çalışıyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:45
  1. Antalya
  2. judo
  3. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz

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