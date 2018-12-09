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"Hedef, takıma takviye yapmak ve ligde kalmak"

- Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel:"Takımı ayağa kaldırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Birçok projeyi hayata geçirdik"

09 Aralık 2018 Pazar 16:44
"Hedef, takıma takviye yapmak ve ligde kalmak"


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, devre arasında transfer yasağını kaldırıp takıma takviye yapmayı ve ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ligde 1-1 berabere kaldıkları İstanbulspor maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı futbolcularına teşekkür etti.

Futbolcularının çoğunluğunun bu yıl profesyonel olduğunu ifade eden Yüksel, "İnanmak çok önemli. Karabük'e, takımın oyuncularına ve taraftarımıza güvenerek takımın başına geldik. Geldiğimizde artık bitti gözüyle bakılan ve bu nedenle terk edilmiş bir takımdı. Takımı ayağa kaldırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Birçok projeyi hayata geçirdik. Şu anda tek hedefimiz var; devre arasında transfer tahtasını açıp takıma takviye yapabilmek ve ligde kalmak." diye konuştu.

Ekonomik ve sportif alanda mücadele verildiğine işaret eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Dünkü İstanbulspor maçında herkes gördü, o gencecik çocukların çırpınışını. Teknik heyetimiz ve biz o gençlerin yanında olmak ve onlara yapabileceklerini göstermek için çalışıyoruz. Çocuklarımız da artık kendilerine güvenmeye başladı ve daha iyi oynuyorlar. Ligin devre arasına kadar olan maçlarımızdan da puanlar alıp sonrasına bakacağız. Umarım her şey yolunda gider ve takıma takviye yapıp yolumuza devam ederiz. Bu konuda bizi yalnız bırakmamaları gerekiyor, başta KARDEMİR ailesi ve Karabüklüler. Taraftarımıza da büyük görev düşüyor. Herkesi desteğe bekliyorum. Bu takım, bu kentin markası. Kim bu kentten ekmek yediyse ve yiyorsa bu takıma borcu vardır."

Spor Toto 1. Lig'de 3 puanı silinen Kardemir Karabükspor, -1 puanla 18. ve son sırada bulunuyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:44
  1. Futbol
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Mehmet Yüksel
  4. Spor Toto 1. Lig

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