0553 313 94 23

Hedef sağlık turizmi

Orhangazi’de sıcak su kaynağının olduğu Keramet ılıca tesislerine yeni bir düzenleme için ilk adım atıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:28
Hedef sağlık turizmi

Orhangazi’de sıcak su kaynağının olduğu Keramet ılıca tesislerine yeni bir düzenleme için ilk adım atıldı.


AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Ali Kılıçkaya ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile birlikte Keramet ılıca tesislerinde incelemelerde bulundu. Ilıca tesislerinin sadece bölge halkına değil dışardan gelen ziyaretçilere de hizmet verdiğini belirten Bekir Aydın, buradaki hizmetleri daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aydın, “İlçemizin turizm değerlerini ortaya çıkarmak için çaba sarf ediyoruz, Keramet ılıcası bu değerlerimizden biri. Burayı Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunun içinde buranın modernize edilmesi gerekiyor, çalışmalarımızı başlattık en kısa sürede tamamlayarak daha kaliteli hizmet sunacağız” dedi.


Aydın, “4 mevsim aynı sıcaklığını koruyan Keramet Ilıca’sı vatandaşlarımıza günübirlik tatil yapma fırsatı sunuyor. Bu alanı sağlık turizmine kazandırarak sadece çevre illerimizdeki insanların değil ülke çapında bir cazibe merkezi olması yönünde sadece birkaç adım atılması gerekiyor. Bizler bu konuda kararlıyız ekibimizle var gücümüzle çalışıyoruz, Keramet artık ülkemizin en uğrak yerlerinden birisi olacaktır” dedi.


Hazırlanan raporları ve projeleri AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Esgin ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Genel Müdürü Ahmet Ali Kılıçkaya’ya sunduklarını belirten Başkan Aydın projenin tamamlanması için destek istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 milyon dolara alıcısı var! İstanbul Havalimanı'nda tonlarca pangolin pulu ele geçirildi
    1. 3 milyon dolara alıcısı var! İstanbul..
    2. 'Birbirimizi Anlıyoruz' ile okullarda..
    3. Fatih'teki otel infazının sırrı ortaya..
    4. Oyuncu İbrahim Çelikkol gözaltına alındı
    5. Çin 'yeniden kullanılabilir roket'..
    6. Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli..
    7. Erzurum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1..
    8. Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü..
    9. Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut..
    10. Yusuf Kaplan çok sert çıktı: Onları da..
    11. ANALİZ - Tunus’ta bir devrin sonu
    12. Altın fiyatları
    13. Kayseri Mimar Sinan Bahçelievleri 834..
    14. Siyam ikizleri tercih yapamadı
    15. Yer: Sultangazi! Genç kızın korku dolu..
    16. Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü
    17. Görme engelli judoculardan 6 madalya
    18. Meram’da kurban satış ve kesim yerleri..
    19. Fenerbahçe’nin Audi Cup kadrosu belli..
    20. Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli..
    21. Makinist yazar gelecek nesillere örnek..
    22. Sarıgöl’de Kur’an Kursu öğrencilere..
    23. Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
    24. Bolu 10. Geleneksel Rahvan At..
    25. TOKİ Rize Çamlıhemşin kura çekiliş..
    26. İsrail güçleri Gazze sınırında 2..
    27. Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali..
    28. Ortak tarihi mirası canlandıran..
    29. Adıyaman’da araç içerisinde torba..
    30. Buca’da Rahvan coşkusu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!