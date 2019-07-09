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Hedef, Rusya ile yıllık 100 milyar dolarlık ticaret

S-400 savunma sistemi alınan Rusya ile ticarette de hedef büyüdü. Türkiye için Rusya’nın önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Hedefimiz öncelikle daha önce yakaladığımız 33 milyar dolarlık dış ticaret hacmi seviyelerine ulaşmak ve daha sonra bu rakamı 100 milyar dolara çıkarmaktır” dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:07
Hedef, Rusya ile yıllık 100 milyar dolarlık ticaret

Savunma sanayiinde son günlerde gündeme gelen Türkiye-Rusya ilişkileri, ticari alanda da geliştirilecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

INNOPROM 2019 kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Rusya Sanayi Forumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye için Rusya’nın önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Varank, “Hedefimiz öncelikle daha önce yakaladığımız 33 milyar dolarlık dış ticaret hacmi seviyelerine ulaşmak ve daha sonra bu rakamı 100 milyar dolara çıkarmaktır” dedi.

Varank, Türkiye ve Rusya’nın yetenekleri bakımından birbirini tamamlayan ülkeler olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artışın kendilerini memnun ettiğini, ancak bu artışın dengeli olmasının önemine değindi.

16 milyar dolarlık yatırım yapıldı

Türkiye ve Rusya arasındaki doğrudan yatırımların da artmasını arzu ettiklerinin altını çizen Varank, “Türk firmalarımız Rusya’da yaklaşık 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Varank, Rus firmaların Türkiye’deki yatırımlarının ise gerek şirket sayıları gerek sermaye miktarları itibarıyla potansiyelin çok gerisinde kaldığını ifade etti.

“Stratejik projeler artırılmalı”

Stratejik ortaklığın derinleşmesi için iki ülke girişimcileri ve yatırımcılarının daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Varank, vize konusunun çözümü ve lojistikte iş birliği alanlarının artırılmasının da önemli olduğunu dile getirdi. Varank, Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akım Projelerinde Rusya ile gerçekleştirdiği ortaklıkların iş birliğinin önemli göstergelerinden olduğunu belirterek, “Bu ortaklıklar memnuniyet verici olmakla beraber yeterli değildir. Bu ve benzeri stratejik projelerimizi artırmamız gerektiği kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulundu. Formda Türk ve Rus kurum, kuruluş ve firmalar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir şekilde geliştiğini söyledi. İki ülke arasındaki sanayi projelerinin de başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Manturov, “İkili ilişkileri geliştirmek için çok büyük bir potansiyelimiz var” dedi.

Türkiye ile iş birliğini geliştirmek için her türlü desteğe hazır olduklarını kaydeden Manturov, “Türk iş insanlarının Rusya’ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için birtakım paketler hazırladık. İmtiyazlı şartlar oluşturuyoruz” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:07
  1. Savunma sanayii
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  5. Akkuyu Nükleer Santrali
  6. Akkuyu Nükleer Santrali projesi
  7. Türk Akımı
  8. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov

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