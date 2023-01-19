Hedef milli irade ve muhafazakarlar! Cumhuriyet'ten küstah algı operasyonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabileceğine yönelik sözleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından olumlu karşılandı.

Her fırsatta "sandığı bir an önce getirin" diyerek "erken seçim" isteyen muhalefet ve yandaşları ise çark ederek kıvırmaya başladı.

Aday çıkarmaktan bile aciz olan 6'lı Masa'ya dalkavukluk yapan Cumhuriyet Gazetesi, "Bahçeli'nin 'Bu işi mayısta bitirelim' çıkışı sonrası Erdoğan '14 Mayıs' dedi. YİNE YASA TANIMADI" başlığını atarak algı operasyonu yaptı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili’nde konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetin AK Parti ile MHP arasında fitne oluşturmaya çalıştığını söyleyen Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in manşetine tepki göstererek "Ne yapmış da yasa tanımamış? Siz her an seçime hazırız demediniz mi?" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950 tarihindeki seçimlerde kullandığı "Yeter Söz Milletin" sloganına atıfta bulunan Cumhuriyet'in kirli algı operasyonunu tek tek çökerten Karahasanoğlu, hedefin milli irade ve muhafazakarlar olduğunu dile getirdi.

Karahasanoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"14 Mayıs 1950'de CHP'nin tek parti diktatörlüğünü sandıkta gümbür gümbür bozarak gelen Demokrat Parti var. Sloganı: Yeter karar da söz de milletindir. Peki Cumhuriyet Gazetesi ne diyor. Yani o tarihte CHP'yi destekleyen, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin doğru olmadığını, halkın yanlış yaptığını, Demokrat Parti'nin aymazlık yaparak hemen ilk iş olarak ezanın Türkçeye çevrilmesiyle ilgili düzenlemeyi kaldırdığını, ezanın asli diliyle okunmaya başlandığını bunun da cezasını 1960'daki 27 Mayıs darbesiyle Adnan Menderes'in ödediğini iddia eden Cumhuriyet Gazetesi ne diyor...

Yeter demişti Demokrat Parti, şimdi yetmedi onlara sağ kesime muhafazakar kesime... Şimdi söz şahsımındır diye bir algı operasyonuyla 14 Mayıs 2023'de yine bu muhafazakar kesim, yani Türkiye'nin yüzde 65-70'lik çoğunluğu, yüzde 30'luk sol kesime karşı seçimi kazanma ihtimalini... Bunlar bu ülkeyi yönetmekle yetinmezler, sürekli yönetmek isterler... Yahu kardeşim yüzde 70 çoğunluğa sahiplerse yönetecekler tabiki. Senin CHP yüzde 25 yüzde 30 bilemedin. Yüzde 30 ile mi yöneteceksiniz?"