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Teknoloji 'Hedef KIZILELMA' belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı: Baykar - İHA hür ve bağımsız
Teknoloji

'Hedef KIZILELMA' belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı: Baykar - İHA hür ve bağımsız

Yeniakit Publisher
2023-06-20 00:11:00 - 2023-06-20 00:30:41

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde ilk insansız savaş uçağı olan devrim yapan Bayraktar KIZILELMA'yı geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılelma'da bir müjde daha! Akıllara durgunluk veren başarı dünyadaki güçlü devletleri şaşkına çevirdi. Tüm dünyada büyük ses getiren, dikkat çeken o fragman

 Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'yı geliştirme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar fragmanı sosyal medya hesabından paylaşarak, "'Semalarımda hür ve bağımsız olacağım' diyen Aziz Milletimiz için...

HEDEF KIZILELMA Belgeseli 2. Bölüm çok yakında Baykar YouTube kanalında" ifadelerini kullandı. Baykar'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoya "Cesur Ruhlara İthafen..." notu düşüldü.
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