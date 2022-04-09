Hedef Katar’a 3 uydu satmak

Buğra Kardan

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Kotil’in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

İhracat devam ediyor

İhracatta iyi bir yerdeyiz. Hürkuş’u dünyaya yayıyoruz. Atak’ın ihracatı devam ediyor.

Üretimde de başarılıyız. Milli Muharip Uçak’ı (MMU) ve Atak-2’yi yapıyoruz.

Hürjet’i 2023 Mart ayında havalandırıyoruz. MMU’nun önünden giden Hürjet, ülkemiz için çok ama çok önemli.

Müşteri aranıyor

Uydu alanında da iddialıyız. Uydumuzu yapıyoruz. Türksat 6A’yı üretiyoruz. Göktürk’ü de yeniliyoruz.

Katar’da da uydumuz için müşteri arıyoruz. 3 uydumuzu ülkeye satma niyetindeyiz. Uydu konusunda dünyaya büyük sürpriz yapacağız.

Büyük oynuyoruz

Çok büyük oynuyoruz. ASELSAN, ROKETSAN ve diğer şirketlerimizle 5’inci nesil savaş uçağı yapıyoruz. Bu kadar büyük proje için Türkiye’nin ötesine geçmek ve dünyaya yayılmak gerekiyor. Onun için Malezya’da, Pakistan’da mühendislerimiz bulunuyor.

Tüm dünya bizi görmeli, duymalı. Çünkü biz şu anda 2050’lerin hatta 2100’lerin projelerini ortaya koyuyoruz.

Talipleri çok

Şu anda daha çok ihracat yapar hale geldik. Filipinler’e Atak’ımız, Kazakistan’a Anka’mız gidiyor. Gökbey’in de çok talibi var. Şu aşamada Hürkuş, Gökbey, Anka, Atak ve haberleşme uydumuzla ön plandayız. Satışını tamamladığımız 7 ürünümüz bulunuyor. 2024’te Hürjet, 2026’da MMU satışa uygun hale gelecek. Atak-2 ilk uçuşunu tamamlamasının ardından satışa uygun hale gelecek. Atak-2’nin satış fiyatı F-35’in yarı fiyatında olacak.

MMU’nun motorunu yapacağız

MMU’nun motorunu da üreteceğiz.

MMU tamamlandığında büyük bir adım atılmış olacak. Ardından hipersoniğe gitmek gerekiyor. Genç mühendislerimizi bunun için yetiştiriyoruz. Biliyoruz ki 5’inci nesli takiben 6’ncı nesil muharip uçağımızı yapmak bizim için daha kolay olacaktır.

Hürjet’i tamamlamamızın akabinde kolay bir şekilde insansıza da çevirebiliriz. Ancak öncelikle insanlı yapmamız gerekiyor. İlk etapta Hürkuş’u akabinde Hürjet’i yaptık. Bu iki uçağımız da övgü topluyor. Tabii müşterilerimiz Hürkuş’la uçtukları zaman uçağı jet zannedebiliyorlar çünkü 6-7 G’lere kadar çıkabiliyor.

Hürjet’ten sonra MMU’yu ürettiğimizde Rusya Su-57’yle ne yapıyorsa ve ABD F-22 ve F-35’le ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. 6’ncı nesil savaş uçaklarımızı da yapacağız, ancak en önemli nokta eğitimli insan.

MMU’yu bitirdikten sonra insansız savaş uçağımızı da ele alabiliriz.

Şu muhakkak ki yeni bir döneme giriliyor. Görünmez bir uçak yaptığınız zaman yüzlerce kilometreyi gören radarı da varsa angajman kuralları değişiyor. Artık öyle yüksek G’lere gerek kalmıyor çünkü it dalaşı dediğimiz olaylar azalıyor. İşi uzaktan hallediyorsunuz. Özellikle Ukrayna’da yaşananlardan şunu çok iyi gördük ki Rusya akıllı teknolojileri hiç kullanmadı. Bu da gösteriyor ki aslında düşünüldüğü gibi bir teknoloji bulunmuyor. Gelecek dünyayı da gençler oluşturacakları için yeni kuralları umarız onlar koyar.