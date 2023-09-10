Hedef girişimcilik ekosisteminin çeşitliliğini artırmak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İvme söz konusu

Çoştu, Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosisteminde büyük bir ivme kazandığını belirterek, “Bu büyümeyi hızlandırmak, desteklemek için bütün değerlerimizi mobilize ediyor olmamız lazım. En önemli değerlerimizden bir tanesi de insan kaynağımız. Toplumun tüm kesimlerini katılımcı bir şekilde teknoloji girişimciliği ekosistemine yönlendirebiliyor olmamız lazım. Başta gençlerimiz geliyor elbette. Gençlerimizin mümkün olduğu kadar daha fazla girişimcilik ekosisteminde yer alıyor olmalarını sağlamamız, onlara imkânlar sunuyor olmamız lazım” diye konuştu.

Zenginlik katacak

Çoştu, kadın girişim sayısını artırmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Kadın girişim adedinin yukarıya taşınmasının Türkiye’ye zenginlik katacağını dile getirdi. Çoştu, şunları kaydetti: “Bakanlık yeni bir girişim, bir inisiyatif başlattık. Bizim yakın zamanda ilan ettiğimiz, yayımladığımız Ulusal Teknoloji Girişimciliği Strateji’mizin önemli başlıklarından bir tanesi bu. Hedefimiz Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde daha çok kadının yer almasını sağlamak. Gayemiz girişimcilik ekosisteminin renkliliğini, çeşitliliğini artırmak. İlk adımı attık. Kadın girişimcilerle bir araya geldik. Çok verimli buluşma oldu. Ekosistemin genel sorunlarını ele aldık. Daha çok kadının ekosistemde yer alması için yapılabilecekleri istişare ettik. Yol haritamızı şekillendirmeye çalıştık. Kadın girişimciliği inisiyatifi, kamu politikalarında, faaliyetlerinde, uygulamalarında; ekosistemde devam eden faaliyetlerde yönlendirici ve etkin bir rol alıyor olacak.”