  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bağdat’a mektupla ilettiler! Türkiye, Irak’tan 950 milyon $ istedi

Çaktırmadan cinsiyet vurgusu! Berna Laçin’den milli takıma çirkin sözler

Liyakatten anladığın bu mu Ekrem! İBB terör saçıyor!

Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Eyvah eyvah! 50 lira mı olacak?

MSB'den açıklama! Taciz ateşi açtılar öldürüldüler

Ekrem uyuma işini yap! 5 gündür ses seda yok

Müjde gibi müjde geldi! Türkiye'ye 100 yıl boyunca yetecek! Bu haber herkesi havalara uçuracak

Mehmet Metiner, "Maalesef" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu! "Olmaz öyle şey" dedim, yanılmayı çok istedim ama…

Vay arkadaş, hakikaten uçurumun köşesinden dönmüş memleket! Bu nasıl bir rezalet böyle

OVP’de ortaya çıktı! Onbinerce kişiye hem iş hem yüksek maaş geliyor
Kobi Hedef girişimcilik ekosisteminin çeşitliliğini artırmak
Kobi

Hedef girişimcilik ekosisteminin çeşitliliğini artırmak

Yeniakit Publisher
2023-09-10 18:25:00 -
Hedef girişimcilik ekosisteminin çeşitliliğini artırmak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, “Hedefimiz kadınların daha fazla girişimcilik ekosisteminde yer almalarını sağlamak. Gayemiz girişimcilik ekosisteminin renkliliğini, çeşitliliğini artırmak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İvme söz konusu

Çoştu, Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosisteminde büyük bir ivme kazandığını belirterek, “Bu büyümeyi hızlandırmak, desteklemek için bütün değerlerimizi mobilize ediyor olmamız lazım. En önemli değerlerimizden bir tanesi de insan kaynağımız. Toplumun tüm kesimlerini katılımcı bir şekilde teknoloji girişimciliği ekosistemine yönlendirebiliyor olmamız lazım. Başta gençlerimiz geliyor elbette. Gençlerimizin mümkün olduğu kadar daha fazla girişimcilik ekosisteminde yer alıyor olmalarını sağlamamız, onlara imkânlar sunuyor olmamız lazım” diye konuştu.

Zenginlik katacak

Çoştu, kadın girişim sayısını artırmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Kadın girişim adedinin yukarıya taşınmasının Türkiye’ye zenginlik katacağını dile getirdi. Çoştu, şunları kaydetti: “Bakanlık yeni bir girişim, bir inisiyatif başlattık. Bizim yakın zamanda ilan ettiğimiz, yayımladığımız Ulusal Teknoloji Girişimciliği Strateji’mizin önemli başlıklarından bir tanesi bu. Hedefimiz Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde daha çok kadının yer almasını sağlamak. Gayemiz girişimcilik ekosisteminin renkliliğini, çeşitliliğini artırmak. İlk adımı attık. Kadın girişimcilerle bir araya geldik. Çok verimli buluşma oldu. Ekosistemin genel sorunlarını ele aldık. Daha çok kadının ekosistemde yer alması için yapılabilecekleri istişare ettik. Yol haritamızı şekillendirmeye çalıştık. Kadın girişimciliği inisiyatifi, kamu politikalarında, faaliyetlerinde, uygulamalarında; ekosistemde devam eden faaliyetlerde yönlendirici ve etkin bir rol alıyor olacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23