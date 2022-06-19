Hedef bugün Libya, yarın bütün Afrika

Deniz yolu taşımacılığının küresel ticarette önemli yerinin olduğunu kaydeden Karanfil, şu değerlendirmelerde bulundu: “Libya’yla ülkemiz arasındaki deniz yolu taşımacılığı da çok kritiktir. Karanfil Group olarak 25 yıl aradan sonra gemi seferlerine Nisan 2022’den itibaren yeniden başladık. Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz gemi seferlerimiz, yolcuların talepleri üzerine artık Misrata-İstanbul hattında yapılıyor. Bu güçlü başlangıç, 27 Kasım 2019 tarihinde imzaladığımız Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması çerçevesinde Türkiye ile Libya arasındaki ticaret ve turizm ilişkilerini sağlamlaştırılmasına büyük bir katkı sunmakta.”

Çıta yükseltildi

Karanfil, 900 yataklı yolcu, bin 700 ton yük ve 400 araba kapasiteli ROPAX gemileriyle başta Libya olmak üzere Afrika’nın tamamından yolcu ağırlamayı hedeflediklerine dikkat çekti. Globalleşen dünyada ekonomik ilişkilerin belirleyici rol oynadığına işaret eden Karanfil, “Düzenlediğimiz gemi seferlerimizin Türkiye ile Libya arasında gerçekleşen çok önemli turistik ve ticari bir bağlantı olduğunu belirtmek isterim. Memleketimizdeki 26 bin firmayı bünyemizdeki 120 bin Libyalı müşteriyle buluşturmanın büyük bir hamle olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rota çeşitliliği artacak

Karanfil, “Seferlerimizde gemi sayısı ve rota çeşitliliğini attırmayı hedefliyoruz” dedi. Karanfil, ayrıca Misrata-İstanbul seferleri sayesinde Türkiye’den Libya’ya gidecek personel gruplarının gidiş-geliş maliyetlerinin minimum seviyeye ineceğini söyledi.