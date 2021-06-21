Hedef Beyt Hotel ile tatil fırsatı!

Sakin, Huzurlu, Kaliteli Tatil” sloganıyla yola çıkan Hedef Beyt Hotel, 15 yıllık birikimli tecrübeli ekibi ve personeliyle, tüm aile bireylerine hitap eden hizmet ve aktiviteler, gece ve gündüz animasyon gösterileri, çeşitli mutfaklardan lezzetli yemekleriyle Ege Denizi’nin ince kumlu plajı Pamucak Sahili’nde deniz ve güneşin tadını çıkarma fırsatını sunuyor. Hedef Beyt Hotel, yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz, özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız bir mekan olarak kapılarını sizler için açıyor.

Tatilinize sadece şehrin kalabalığından kaçmak için düşünmeyin. Ruhunuzun sadece doğanın güzellikleriyle değil, aynı zamanda ailenizle birlikte huzurlu ve mutlu bir tatilin keyfini çıkarmayı düşünenler için adres Hedef Beyt Hotel. Huzur dolu bir tatil için Hedef BeytHotel’i tercih etmeniz için çok neden var.

Neden Hedef Beyt Hotel?

Çünkü hem yeşil hem mavi ile buluşturan adres Hedef Beyt Hotel. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir olan İzmir’in mis gibi denizi e göz alabildiğince yeşil doğasına kendinizi bırakıp huzurlu bir tatilin keyfiniz çıkartın. Dedik ya Hedef BeytHotel’i tercih etmeniz bir ayrıcalıktır. Çünkü Hedef Beyt Hotel ile kendinizi evinizde hissedeceğiniz huzurlu bir tatilin adresidir. Çünkü Hedef Beyt Hotel, gerçek tatilin keyfini yaşayarak tüm aileler için harika bir tatil fırsatını ayağınıza getiriyor.

Hedef Beyt Hotel hizmetleri neler?

Her şey dahil alkolsüz konsept,

Kadın – erkek ayrı havuzlar,

Kadın – erkek ayrı spa hizmeti,

Deniz manzaralı odalar,

Gece ve gündüz aktiviteleri ve çok daha fazlası sizi bekliyor!

Hedef Beyt Hotel nerede?

Tatil keyfini en güzel ve en isabetli bir şekilde Hedef BeytHotel’den yana kullanan vatandaşlar, Hedef BeytHotel’in konumunu merak ediyor. İzmir’in en muhteşememsahlinde, Pamucak yer alan Hedef Beyt Hotel, çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Hedef Beyt Hotel oda seçenekleri

Hedef Beyt Hotel manzarasız 1. kat ada özellikleri

Otelimizde toplamda 14 adet bulunan manzarasız odalarımız 1 Katta yer almakta olup restoran çatısı veya kapalı havuzlar çatısı manzarasına sahiptir.21 m2 tek gözlü odalarımızdır. Odalarda 1 adet çift kişilik yatak, 1 adet tek kişilik yatak veya 3 tek kişilik yatak şeklinde iki farklı dizayn bulunmaktadır.

Hedef Beyt Hotel standart oda özellikleri

Otelimizde toplamda 90 adet bulunan standart odalarımızda ferahlık, rahatlık ve sıcak bir ortam sağlayarak misafirlerimize tatil keyfi sunuyoruz. Standart odalarımız 21 m2 tek gözlü odalarımızdır. Odalarda 1 adet çift kişilik yatak, 1 adet tek kişilik yatak veya 3 tek kişilik yatak şeklinde iki farklı dizayn bulunmaktadır.

Hedef Beyt Hotel deniz manzaralı oda özellikleri

Otelimizde toplamda 24 adet bulunan deniz manzaralı odalarımızda Pamucak Sahilinin eşsiz manzarası eşliğinde tatil keyfi sunuyoruz. Deniz manzaralı odalarımız 21 m2 tek gözlü odalarımızdır. Odalarda 1 adet çift kişilik yatak, 1 adet tek kişilik yatak veya 3 tek kişilik yatak şeklinde iki farklı dizayn bulunmaktadır.

Hedef Beyt Hotel büyük oda özellikleri

Otelimizde toplamda 6 adet bulunan büyük odalarımızda misafirlerimiz çocuklarından ayrı kalmaksızın geniş odalarımızda tatil keyfi yaşamaktadır. Büyük odalarımız 35 m2 tek gözlü odalarımızdır. Standart odalardan daha geniş olup odada 1adet çift kişilik, 1 adet tek kişilik yatak ve ranza bulunmaktadır.(En az 3 tam kişi fiyatı alınır)

Hedef Beyt Hotel ailesi suit odası özellikleri

Otelimizde toplamda 3 adet bulunan Aile Suit odalarımızda lüks, rahat ve ferah bir tatili bir arada sunuyoruz. Aile Suitleri eşsiz Pamucak Sahilinin manzarasına sahiptir. Aile Suitleri 66 m2 üç gözlü odalarımızdır. Birbirine bağlantılı 3 odadan oluşmaktadır. 2 banyosu mevcuttur. Giriş kısmındaki odada yatağa dönüşebilen 2 adet tek kişilik, 1 adet çift kişilik koltuk, ebeveyn odasında çift kişilik büyük bir yatak, çocuk odasında ise 3 adet tek kişilik yatak bulunur. Odada 3 adet LCD ekran televizyon, direkt telefon, minibar, emanet kasa, gardrop, mobilyalar yer almaktadır.

Hedef Beyt Hotel suit oda özellikleri neler?

Otelimizde toplamda 3 adet bulunan suit odalarımızda lüks, rahat ve ferah bir tatili bir arada sunuyoruz. Suit odalarımız eşsiz Pamucak Sahilinin manzarasına sahiptir. Suit odalarımız 40 m2 iki gözlü odalarımızdır. Birbirine bağlantılı 2 odadan oluşmaktadır. 1 banyosu mevcuttur. Giriş kısmındaki odada yatağa dönüşebilen 2 adet tek kişilik, 1 adet çift kişilik koltuk, diğer odada ise çift kişilik büyük bir yatak bulunmaktadır.

Hedef Beyt Hotel fiyatları

Tatil yapmak isteyenler, Hedef Beyt Hotel erken rezervasyon kampanyası ile hem tatil keyfini çıkartın hem de tatili çok daha ucuza getirin. Hedef Beyt Hotel 2021 erken rezervasyon fiyatları açıklandı. Erken rezervasyon ile daha uygun fiyatlara daha fazla tatil imkanına sahip olun.

Hedef Beyt Hotel erken rezervasyon fırsatları neler?

Hedef Beyt Hotel güncel fiyatlar merak ediliyor. İşte Hedef Beyt Hotel fiyat bilgileri

Fiyatlar; kdv dahil kişi başı gecelik fiyatlardır.

2015-2021 yılları arası doğumlu çocuklar ücretsizdir.

Aynı odada 3.kişi olarak kalan 2014-2009 (yıllar dahil), yılları arası doğumlu çocuklar % 50 indirimlidir.

2008 ve üzeri doğumlu kişiler yetişkin olarak hesaplanır.

2 kişilik odalarda tek kişi kalınması durumunda 2 kişilik fiyat üzerinden %20 indirimli olarak hesaplanır. (Tek kişilik odamız yoktur.)

Connection aile odaları 4 kişilik olup en az 4 tam kişi üzerinden hesaplanır.

Büyük odalar manzarasız olup en az 3 tam kişi üzerinden hesaplanır.

Aile Suit odaları 4 kişilik olup en az 4 tam kişi üzerinden hesaplanır.

Odalara girişler saat 16:00 dan itibaren, odalardan çıkış saat 11:00’a kadardır.

Giriş günü konaklama akşam yemeği ile başlayıp, çıkış günü öğle yemeği ile sona erer. Giriş günü erken gelinmesi durumunda talep edilen kahvaltı ve öğle yemeği için %40 indirimli ekstra

yemek ücreti alınır. Eğer misafir isterse çıkış günü hakkı olan öğle yemeğini giriş gününe kaydırabilir.

Rezervasyon İPTAL taleplerinde toplam konaklama tutarı üzerinden;

Giriş gününden önce 30 gün ve üzeri sürelerde %3 kesinti yapılarak kalan tutar iade edilir.

Giriş gününden 29 – 20 gün öncesinde %85 iade edilir.

Giriş gününden 19 – 8 gün öncesinde %70 iade edilir.

Giriş gününden 7 – 3 gün öncesinde %20 iade edilir.

Giriş gününden 3 gün öncesine kadar gelen iptal talepleri için iade mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı otele cezai şart olarak ödediğini, konaklama toplam tutarı üzerinden ödemede eksik varsa kalanı ödeyeceğini kabul eder.

Hedef Beyt Hotel iletişim bilgileri

Kuşadası yolu Pamucak Sahili Selçuk-İzmir

Hedef Beyt Hotel telefon numarası: 0544 830 50 30-0232 893 10 84