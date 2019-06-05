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Hedef ayda 10 milyon yolcu

Mayıs ayında 5 milyon 28 bin 447 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı’nda kapasite kullanımı günden güne artıyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:57
Hedef ayda 10 milyon yolcu

Mayıs ayında 5 milyon 28 bin 447 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı’nda kapasite kullanımı günden güne artıyor. 35 bin 696 seferin gerçekleştirildiği yılın beşinci ayındaki bu başarının yıl sonuna kadar daha da artırılması hedefleniyor. Planlamaya göre aylık yolcu sirkülasyonunun 10 milyonu bulması bekleniyor. Yılın ilk 5 ayında 66 havayolu şirketinin iniş-kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı’nda yıl sonuna kadar hizmet verecek havayolu şirketi sayısının 70’e ulaşması bekleniyor. Son verilere göre 33 havayolu şirketi yaz ayları için uçuş frekansını artırdı.

Üçüncü pist 1 yıl sonra

Hava trafiğinin artmasına paralel olarak inşaat çalışmaları devam eden İstanbul Havalimanı’nda, sürecin en önemli ayaklarından biri olan üçüncü pist ise Haziran 2020’de devreye girecek. Bu yolla uçakların taksi süreleri de azaltılmış olacak.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:57
  1. Mayıs
  2. İstanbul Havalimanı

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