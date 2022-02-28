Hedef almadıkları değer kalmadı! Tarkan'dan 'barış' mesajı

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"Geççek" şarkısındaki melodisi ve sözleri ile aciz kalan muhalefete gaz veren özellikle 6'lı masanın güzidesi Tarkan, "Barış" mesajı paylaştı.

Milli ve manevi değerlere hakareti "özgürlük" sayan "sanat" çevresi, kendilerine gelen tepkileri hedef almayı sürdürüyor.

Bir yanda hakaret, diğer yanda barış narası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Yalakadan sanatçı olmaz." sözlerinin karşılığı haline gelen Tarkan, bir yandan Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik "cahiller" hakaretine destek verirken, diğer yandan da "barış" narası attı.

Yaşar Kemal ile bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır." sözünü alıntıladı.