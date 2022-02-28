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Gündem Hedef almadıkları değer kalmadı! Tarkan'dan 'barış' mesajı
Gündem

Hedef almadıkları değer kalmadı! Tarkan'dan 'barış' mesajı

"Geççek" şarkısı ile muhalefete gaz veren Tarkan, bir yandan Sezen Aksu'nun Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik "cahiller" hakaretini savunurken, diğer yandan da "En güzel şiir barıştır." mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 23:27:00 -
Hedef almadıkları değer kalmadı! Tarkan'dan 'barış' mesajı

 Yeniakit.com.tr 

"Geççek" şarkısındaki melodisi ve sözleri ile aciz kalan muhalefete gaz veren özellikle 6'lı masanın güzidesi Tarkan, "Barış" mesajı paylaştı.

Milli ve manevi değerlere hakareti "özgürlük" sayan "sanat" çevresi, kendilerine gelen tepkileri hedef almayı sürdürüyor.

Bir yanda hakaret, diğer yanda barış narası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Yalakadan sanatçı olmaz." sözlerinin karşılığı haline gelen Tarkan, bir yandan Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik "cahiller" hakaretine destek verirken, diğer yandan da "barış" narası attı.

Yaşar Kemal ile bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır." sözünü alıntıladı.

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