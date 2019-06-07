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Hedef 45 milyon lira!

Gelen şampiyonlukla birlikte 500 milyon liralık gelir elde eden Galatasaray, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyarak, mali disiplini dikkate alacak.

07 Haziran 2019 Cuma 09:31
Hedef 45 milyon lira!

Şampiyon olarak 500 milyon liralık gelire de ulaşan Galatasaray, yine de mali disiplinden taviz vermeyecek.

UEFA Finansal Fair Play kriterlerine harfiyen uyma konusunda fikir birliğine varan yönetim, yeni sezonda takımının maliyetini 50 milyon Euro’nun altına düşürme hedefi koydu. 2017-18’de takım maliyetinin 70 milyon Euro seviyesinde olduğunu belirten yöneticiler, “Bu sezon çifte kupa alan takımın maliyetiyse 55 milyon Euro’ydu. Şimdi başarırsak, maliyet 45 milyon Euro’ya düşecek” dedi.

“Ne olursa olsun alalım”

Maliyetin düşürülmesine teknik direktör Fatih Terim de tam destek verdi. Buna göre sarı kırmızılılar, transferde bir oyuncu üzerinde aşırı ısrarcı ve “Ne olursa olsun alalım” tavrını takınmayacak. Alınacak oyuncular üst düzey yıldız olsa da yıllık garanti ücreti ise en fazla 2.5 ile 3 milyon Euro seviyesinde olacak. Buna güncel örnekse Rizespor’un 10 milyon Euro’dan kapıyı açtığı Vedat Muriqi. Bu oyuncuya 3 milyon Euro teklif edip kenara çekilen Galatasaray, çok beğendiği Brahimi için ise 4 yıl için 25 milyon Euro’yu bulan maliyet nedeniyle beklemeye geçti. Ayrıca Banega için de temas halinde olan kulüp, maliyetini düşürmeye çalışıyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:31
  1. Rize
  2. UEFA Finansal Fair Play
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim
  5. Banega
  6. Vedat Muriqi

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