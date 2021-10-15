Hedef 2053’te sıfır emisyon

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Aralarında Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’nın da bulunduğu medya temsilcileriyle Ankara Millet Bahçesi’nde bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kovid-19 salgını sonrasının en önemli gündem maddesi olacak iklim değişikliği, dünyada ve Türkiye’de etkileri, Paris Anlaşması, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu ve millet bahçeleriyle ilgili bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Afetlerle mücadele

Konuşmasının başında bakanlığının son dönemde meydana gelen afetler ve Marmara’daki müsilaj sorununa yönelik çalışmaları hakkında bilgi aktaran Bakan Kurum, şunları dile getirdi: “Son 2 yılda; İzmir, Elazığ, Malatya’da depremin; Kastamonu, Bartın, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’imizde selin açtığı yaraları sararken; Antalya’da ve Muğla’da yangınların izlerini silmek için tüm ekiplerimizle olayların ilk anından itibaren hep sahada olduk. Gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Elazığ ve Malatya’da konutlarımızın önemli bir kısmını teslim ettik. 30 Ekim İzmir depreminin 1. yıldönümü. İnşallah İzmir’de de deprem konutlarımızı teslim etmeye başlıyoruz. Yine Marmara Denizi’mizi müsilajdan temizleme çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz bir yaz dönemi geçirdik. Marmara Denizimizin yüzeyini müsilajdan tamamen temizledik. Tekrar müsilajla karşılaşmamak için de eylem planında ortaya koyduğumuz kalıcı çözümleri belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz.”

Paris anlaşması

Açıklamasında TBMM’de kabul edilen Paris İklim Anlaşması’na ilişkin süreci de anlatan Kurum, şunları kaydetti: “Paris Anlaşması; 2015 yılında 195 üye ülke tarafından kabul edilmiştir. Anlaşmanın temel hedefi; küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla +2°C’nin altında, mümkünse +1.5°C ile sınırlı tutmaktır. Bu amaca ulaşmak için de sera gazlarının azaltılması, yutak alanların korunması ve düşük karbonlu büyüme stratejileri önerilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olarak ülkemizin iklim kriziyle mücadelesindeki kararlılığını dünya kamuoyuyla paylaştılar. Hemen akabinde, iklim krizi ile mücadele adına atılmış en cesur adımı attılar ve 2053 net sıfır emisyon ile yeşil kalkınma hedefimizi bütün dünyaya ilan ettiler. Paris İklim Anlaşması, Meclis’imiz tarafından oybirliğiyle onaylandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Ülke olarak, Paris İklim Anlaşması’nı; 2053 yılında net sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefimize ulaşmak için önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz.”

Çevre dostu yatırımlar

“Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi ve kazanımlarımız ortada. Eko-etiket, depozito iade sistemi, bisikletli ulaşım gibi çığır açan uygulamalarımız hali hazırda işliyor” diyen Kurum, şöyle devam etti: “Şimdi tüm sektörlerde yeni fikirler ortaya çıkacak, çevreci teknolojiler ve inovasyon gelişecek. Uluslararası finans kuruluşları fonlarını iklim ve çevre dostu yatırımlara yönlendiriyor. Dolayısıyla, yeşil kalkınma devrimiyle birlikte uluslararası fonlara erişimimiz kolaylaşacak, ticarette rekabet gücümüz artacak, siyasi ilişkilerimiz daha da güçlenecektir. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi’mizin yol haritası niteliğinde olacak, istisnasız tüm sektörlerimizi kapsayan ‘Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’mızı hazırlayacağız. Tüm çalışmalarımızı; ‘Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler’ hedefiyle sınıflandıracak, değerlendirecek, uygulamalarımıza yeni bir boyut kazandıracağız.”

2023’te 400 Millet Bahçesi

81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle Türkiye’nin Büyük Ekolojik Dönüşümü’nü daha da ileri taşıdıklarını vurgulayan Kurum, sözlerin şöyle tamamladı: “Şehirlerimizin yeşil dönüşümü için projelendirdiğimiz; toplam 66 milyon metrekarelik alanda 400 millet bahçemizin 100’ünü tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 300 millet bahçemizde ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 2023 yılına kadar, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına geldiğimizde 400 millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız. Ankara’da hemşerilerimizin; aileleriyle, evlatlarıyla hoşça vakit geçireceği, dinleneceği, 4.2 milyon metrekare büyüklüğünde 21 millet bahçesi yapıyoruz.”