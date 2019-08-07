Hedef 1 milyar dolarlık ticaret

Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tacikistan, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda’nın eş başkanlığında Ankara’da düzenlendi. İlk olarak ikili görüşme gerçekleştiren iki bakan, daha sonra iş birliği protokolü imzaladı. Bakan Varank, “2018 yılında 380 milyon dolarlık ticaret hacmini yakaladık ancak bu rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu noktada, dış ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var” dedi. Tacikistan, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda da KEK 10. Dönem Toplantısı’nın iki ülke ilişkilerini daha da geliştireceğine ve ticari, ekonomik iş birliğine katkı sağlayacağına dikkati çekti. Hikmatullozoda, “Toplantı kapsamındaki protokolde, ticaret hacmimizin artırılmasına yönelik alınacak önlemler belirlendi. Hafif sanayide ve gıda işletme sanayisinde ortak işletmelerin kurulması yönünde çalışma yapılması kararlaştırıldı” diye konuştu.