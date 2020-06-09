Hedasi Barajı'nın tarafları uzun bir aradan sonra 3'lü görüşmelere yeniden başladı

HARTUM (AA) - Sudan, Mısır ve Etiyopya, bölgede siyasi krize neden olan Hedasi Barajı ile ilgili 3'lü görüşmelere uzun bir aradan sonra yeniden başladı.



Sudan resmi haber ajansı SUNA, Sudan, Mısır ve Etiyopya Su İşleri bakanlarının video konferans yöntemiyle doğrudan müzakerelere yeniden başladığını duyurdu.



Açıklamada, 3'lü görüşmelerin yeniden başlamasının Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk tarafından başlatılan girişimin neticesi olduğu kaydedildi.



Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili yaşanan anlaşmazlığın ardından sekteye uğrayan müzakerelere yeniden dönülmesi için 25 Mayıs ve 3 Haziran'da ilgili ülkelerin Su İşleri Bakanları toplantılar gerçekleştirmişti.

- Baraj gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Yıllardır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve neticelendirilemeyen görüşmeler şubat ayında kesintiye uğramış, Sudan, tarafları tekrar aynı masada buluşturmak için girişim başlatmıştı.

Baraj inşaatının yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, bölge ülkeleri arasında anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

