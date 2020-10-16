Hedasi Barajı'nın Mısır üzerinde "büyük bir etki" yapmayacağı öne sürüldü

İSTANBUL (AA) - Nil Nehri'ndeki su akışını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle Nil Havzası'ndaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında gerilime yol açan Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın su kaynakları üzerinde büyük bir etki yapmayacağı ileri sürüldü.

Amerikan ve İngiliz üniversitelerinden çok sayıda su bilimci, Nature dergisinde yayımladıkları makalede, geçmiş yıllarda Nil Nehri'nden akan su miktarı üzerinde hazırladıkları simülasyonlarla barajın olası etkilerinin ne olabileceğini ortaya koydu.

Makalede, halihazırda yüzde 70'i tamamlanan ve bu yıl su tutulmaya başlanan Hedasi Barajı'nın, Etiyopya ve Sudan üzerinde olumlu etkileri olacağı, Mısır üzerindeki etkisinin ise beklendiği kadar "kötü ve büyük" olmayacağı ifade edildi.

- "Asvan Barajı'ndaki su seviyesi azalacak"

Aşağı havzada yer alan Sudan ve Mısır'daki etkinin barajın kaç yıl içinde doldurulacağıyla doğrudan ilgili olduğuna işaret edilen makalede, her durumda Hedasi Barajı sonrasında Mısır'da bulunan Asvan Barajı'nda su seviyesinin azalacağı aktarıldı.

Makalede ayrıca barajın yağmur döneminde selleri azaltacak olması nedeniyle Sudan'a faydasının dokunacağı vurgulanırken, özellikle kuraklık dönemlerinde 3 ülke arasında iş birliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.