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Dünya

Hedasi Barajı görüşmelerinin ertelenmesi kararlaştırıldı

Afrika ülkesi Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında Hedasi Barajı'na ilişkin yürütülen müzakerelerin 1 hafta ertelenmesi kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 02:46:00 -
Hedasi Barajı görüşmelerinin ertelenmesi kararlaştırıldı

Mısır tarafından yapılan açıklamada, Sudan'ın müzakereler için kendi içinde istişare istemesi üzerine görüşmelerin 1 hafta ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Sudan tarafı ise Etiyopya'nın müzakere şartlarını değiştirmesi nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

Hedasi Barajı Etiyopya tarafından Mavi Nil üzerine kuruldu. Bu hamle Sudan ve Mısır'ı rahatsız etti.

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