Hearts-Başakşehir Muhtemel 11, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir, İskoç Hearts'a konuk oluyor.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.
Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.
HEARTS-BAŞAKŞEHİR
MUHTEMEL 11'LER
HEARTS: Gordon, Kingsley, Halkett, Sibbick, Steven, Devlin, Halliday, Cochrane, Neilson, McKay, Humphreys.
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Duarte, Ndaysihimiye, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Chouiar, Okaka.
HAKEM: Krzysztof Jakubik
STAT: Tynecastle Park
SAAT: 19:45
YAYIN: TV8,5
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