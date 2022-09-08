HDP'yi soluna, İyi Parti'yi sağına aldı! İmamoğlu kime ne mesajı verdi?
HDP heyetini kabul ettiği gün servis edilen fotoğraf karesinde HDP'li Ferhat Encü'yü soluna oturtan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akeşener'i aynı odada aynı resim altında sağına oturttu. İYİ Parti'yi sağına HDP'yi soluna alan İmamoğlu'nun söz konusu fotoğraf kareleri ile kime ne mesajı verdiği tartışma konusu oldu.
Yeniakit.com.tr
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'ye terör örgütü PKK ile ilişkisi sebebi ile kapatma davası açtığı gün, HDP 26. Dönem Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve beraberindeki heyeti ağırlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün de CHP'li Gürsel Tekin'in, "İktidar olursak HDP'ye bakanlık verebiliriz." açıklamasından sonra Millet İttifakı'nda başlayan söz düellosunun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.
İmamoğlu'nun çalışma ofisinden servis edilen fotoğraflardaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.
Sağında İYİ Parti, solunda HDP!
HDP'li Encü'yü soluna oturtan CHP'li İmamoğlu, İP'li Akşener'i ise aynı odada, aynı resim altında sağına oturttu.
İP'li Meral Akşener'in İmamoğlu ziyareti
HDP'li Ferhat Encü'nün İmamoğlu ziyareti
Ekrem İmamoğlu'nun bu fotoğraf kareleri ile kime, ne mesajı verdiği tartışma konusu oldu.