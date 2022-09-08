HDP'yi soluna, İyi Parti'yi sağına aldı! İmamoğlu kime ne mesajı verdi?

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'ye terör örgütü PKK ile ilişkisi sebebi ile kapatma davası açtığı gün, HDP 26. Dönem Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve beraberindeki heyeti ağırlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün de CHP'li Gürsel Tekin'in, "İktidar olursak HDP'ye bakanlık verebiliriz." açıklamasından sonra Millet İttifakı'nda başlayan söz düellosunun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.

İmamoğlu'nun çalışma ofisinden servis edilen fotoğraflardaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Sağında İYİ Parti, solunda HDP!

HDP'li Encü'yü soluna oturtan CHP'li İmamoğlu, İP'li Akşener'i ise aynı odada, aynı resim altında sağına oturttu.

İP'li Meral Akşener'in İmamoğlu ziyareti

HDP'li Ferhat Encü'nün İmamoğlu ziyareti

Ekrem İmamoğlu'nun bu fotoğraf kareleri ile kime, ne mesajı verdiği tartışma konusu oldu.