  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
“İsrail’i sevselerdi oylarını bana verirlerdi”
Türkiye, jeotermalde ilk sıraya yükseldi
İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Vaka sayısı en çok düşen il belli oldu
Gündem HDP'ye yapılan saldırıya ilişkin Ahmet Hakan'dan açıklama: Anlamı büyük
Gündem

HDP'ye yapılan saldırıya ilişkin Ahmet Hakan'dan açıklama: Anlamı büyük

HDP İzmir İl Binasına düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "İktidar partisinin üç önemli isminin, saldırı ve cinayeti en vurgulu şekilde kınayıp lanetlemesinin anlamı büyük" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 12:26:00 - 2021-06-18 12:29:20
HDP'ye yapılan saldırıya ilişkin Ahmet Hakan'dan açıklama: Anlamı büyük

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Puslu havanın çakalı" başlıklı bugünkü yazısında "HDP ile siyasi mücadele edilecek tabii... En sert şekilde eleştirilecek parti. İlişkileri sorgulanacak. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak sıra İzmir’de yaşanan saldırı ve cinayete benzer olaylara gelince... Hepimizin duyarlılığı tavan yapmalı. Böylesi provokasyonlara karşı hepimiz uyanık olmalıyız. İzmir’deki olayın üzerine titizlikle gidilmeli. Polis, yargı... Bu olayı tüm boyutlarıyla aydınlatmalı. Saldırgan kimdir, necidir? Provokatör müdür? Eylemci midir? Amacı nedir? Bağlantıları var mıdır? Varsa ne türden bağlantılardır bunlar? Bu soruların yanıtı bulunmalı" ifadesini kullandı.

Hakan, "Ve tabii tüm siyaset dünyası da bu tür girişimlere karşı tutum almalı. Bu açıdan AK Parti’den gelen üç kınama, çok önemli. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Grup Başkan Vekili Bülent Turan... İktidar partisinin bu üç önemli isminin, saldırı ve cinayeti en vurgulu şekilde kınayıp lanetlemesinin anlamı büyük. Bu tür saldırılarla ülkenin huzurunu bozmak isteyenlerin hevesleri, ancak bu tür tavır ve tutumlarla kursaklarında bırakılabilir" yorumunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Xaza

Ölen kadın pkk sempatizanı.girin bakın googleye resimleri var
  • Yanıtla

Halk

Olay kime yarıyorsa planı yapanda odur.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay